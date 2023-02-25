Другие новости25 февраля 2023, 19:38 | Обновлено 25 февраля 2023, 19:40
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ВИДЕО. На ровном месте. Ярмоленко получил травму в матче за Суперкубок ОАЭ
Андрей вынужденно покинул поле в первом тайме
25 февраля 2023, 19:38 | Обновлено 25 февраля 2023, 19:40
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Украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко получил травму в матче за Суперкубок ОАЭ против клуба «Аль-Шарджа».
Украинец получил повреждение и был заменен на 45+1 минуте матча.
После первой половины встречи команда Сергея Реброва уступает со счетом 0:1.
Отметим, что в этом сезоне Ярмоленко сыграл за «Аль-Айн» 22 матча, в которых забил 8 голов и сделал 5 ассистов.
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