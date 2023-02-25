ВИДЕО. На ровном месте. Ярмоленко получил травму в матче за Суперкубок ОАЭ

Украинский легионер «Аль-Айна» Андрей Ярмоленко получил травму в матче за Суперкубок ОАЭ против клуба «Аль-Шарджа».

Украинец получил повреждение и был заменен на 45+1 минуте матча.

После первой половины встречи команда Сергея Реброва уступает со счетом 0:1.

Отметим, что в этом сезоне Ярмоленко сыграл за «Аль-Айн» 22 матча, в которых забил 8 голов и сделал 5 ассистов.