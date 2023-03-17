Тренер Кудерметовой заявлял, что вся Европа должна стоять на коленях

Никита Власов, тренер Леси Цуренко, прокомментировал позицию WTA по допуску теннисисток из рф и рб к соревнованиям.

– Год назад ты и Марта Костюк выражали надежду, что люди все-таки обозначат свою позицию, ответят на вопросы украинок. Вы надеялись на лучшее, ждали чего-то. Когда это ожидание закончилось?

– В самом деле, весной 2022-го мы ждали каких-то шагов от беларусок и россиянок, думали, они все-таки как-то выскажутся, а рассудок в WTA возобладает. Американцы же топят за демократию, они, по нашему мнению, должны были вмешаться и реально призвать людей высказаться, чтобы решить вопросы и разногласия. Но ни со стороны теннисисток, ни со стороны WTA, как мы видим, ничего не последовало. Ни тогда, ни в течение года.

А ждать чего-то положительного мы перестали, наверное, практически сразу, еще в апреле. Тренер российской теннисистки Вероники Кудерметовой (Сергей Демехин, ее муж и бывший теннисист – прим.) в разговорах с другими тренерами из разных стран прямо заявлял, что путин – красавчик, а вся Европа должна стоять на коленях. И россия, и путин – «лучший политик XXI века» – все правильно делают. Никаких замечаний по этому поводу никто не делал, всех все устраивало. И тогда мы поняли, что при таком отношении ждать какой-то помощи для украинок бессмысленно.