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Лига Европы
17 марта 2023, 12:56 | Обновлено 17 марта 2023, 13:15
503
1

Фейеноорд – Шахтер: если сгорим, давай сгорим некрасиво

Валерий Василенко ожидал иного окончания еврокубковой истории «горняков»

17 марта 2023, 12:56 | Обновлено 17 марта 2023, 13:15
503
1
Фейеноорд – Шахтер: если сгорим, давай сгорим некрасиво
ФК Шахтер

Ненормальное окончание ненормального еврокубкового сезона «Шахтера». Растеряв практически весь свой легионерский арсенал, донецкий клуб перестроился на ходу, став наконец украинским по сути. Но, в то же время, команда ожидаемо потерла в «весе», просела в мощи.

Тем не менее, смогла достойно сыграть в группе Лиги чемпионов. Но провалилась там в последнем поединке. Но все равно заимела «запасной аэродром» в виде Лиги Европы.

Наверное, иначе, то есть «нормально», просто не могло быть и во втором по ранжире континентальном турнире.

Но однозначно могло быть не так больно. И не так позорно.

***

Накануне первого матча против «Шахтера» главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот сказал, что его команда на межсезонных сборах играла спарринг против «Ренна». И проиграла. А «Шахтер» в первом раунде плей-офф выбил именно эту французскую команду. Слот сделал вполне логичный вывод, что «Шахтер» – очень сильная команда, которую нельзя недооценивать.

Примерно такой вывод сделали и все мы. Еще по итогам группового раунда Лиги чемпионов, где наша команда почти на равных рубилась с самим «Реалом», точно на равных – с «Селтиком», а пала в грязь лицом лишь единожды – в решающем матче против «Лейпцига».

Данный вывод был подтвержден и двумя поединками против «Ренна» – весьма крепкой, сбалансированной и «тренерской» команды. Визуально «Фейеноорд» не выглядел сильнее французов. Да и не визуально тоже. Поэтому мы все вправе были ожидать на продолжение еврокубковой сказки «Шахтера».

Однако ключевое слово в вышесказанном – не «продолжение», а именно «сказка». Наряду с верой в нашу команду, было устойчивое впечатление, что рано или поздно ее история в нынешней еврокампании закончится. Она и закончилась. Причем и не рано, и не поздно. Скорее всего, вовремя.

Будем откровенны, если исходить строго из объективных игровых критериев, «Шахтер» должен был вылететь еще от «Ренна». На протяжении обоих матчей против команды Женезио, «Шахтер» не смотрелся лучше своего оппонента. Точнее, наоборот: это «Ренн» смотрелся лучше «горняков».

Но госпожа Удача и господин Трубин втащили «Шахтер» в следующий раунд ЛЕ.

Дальше попался соперник уровня «Ренна», и, повторюсь, мы были вправе ожидать на повторение. На продолжение.

Не получилось. От слова «совсем». Удача, обильно даровавшая «Шахтеру» свою признательность на протяжении фактически всего нынешнего еврокубкового сезона, банально устала. При всей симпатичности нашей команды, при всем сочувствии к ней в сложившейся сложнейшей ситуации, «Шахтер» – не настолько сильный, чтобы удача ему сопутствовала постоянно. Извините, это не «Реал» или «Бавария». При прочих равных условиях Фортуна чаще всего выбирает более сильного. Она и выбрала «Фейеноорд».

С другой стороны, если на данный момент лучшим футболистом команды является вратарь, обязательно случается болезненное падение. Потому что, при всем уважении к Анатолию, забивать в чужие ворота он не может по определению. Да и свои ворота не всегда убережешь, ведь есть моменты, когда голкипер реально бессилен. Тем более, если он пропускает и в менее очевидных ситуациях.

Боже упаси, если вы подумали, что я в чем-то упрекаю донецкого стража ворот. Если кто-то и виноват в столь оглушительном поражении, так это не он. Или так: он – в самую последнюю очередь.


ФК Шахтер

Но, откровенно говоря, не хотелось бы сейчас искать конкретных виноватых. Потому что они при любом раскладе окажутся крайними. Да, есть соблазн повесить всех собак на Крыськива, допустившего первые две результативные ошибки. Но вспомните, где еще совсем недавно играл этот полузащитник. И как его хвалили после «Ренна».

В нынешнем «Шахтере» – очень много таких Крыськивых. То есть, футболистов, которые еще совсем недавно о попадании в основу «Шахтера» по объективным причинам не могли и мечтать. Но сегодня именно они составляют костяк «оранжево-черных». И ждать от них чудес – увы, не приходится. В силу понятных причин. Потому что рано или поздно, но прыть и задор заканчиваются. Особенно, если прыть и задор соперника подкреплены еще чем-то, более весомым.

***

Тем не менее, окончание нынешней еврокубковой истории «Шахтера» могло быть значительно лучше. Или скажем так: могло быть иначе. Повторюсь в который раз: «Фейеноорд» не настолько сильнее «Шахтер», чтобы «горняки» могли отгребать семь мячей. Некрасиво получилось. В любом случае.

Ведь, если по большому счету, разгром от «Лейпцига» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов стал следствием более высокого класса немецкой команды и фактора Марко Розе, то в данном случае высокого класса «Фейеноорду» еще не хватает. Голландцы сыграли, скорее, на чужих ошибках.

Несомненно, это тоже нужно уметь. Но вот ощущения огромной классовой разницы между двумя этими командами у меня не было. Поэтому очень болезненно воспринимается такой разгром.

Именно разгром – любое другое поражение я бы принял с пониманием.

В похожих ситуациях принято, кроме всего прочего, поддерживать проигравшую сторону. Тем более, что сторона наша. Безусловно, за текущий евросезон «горняков» нужно поблагодарить. Хотя бы за то, что продержались дольше всех из наших. Были и другие позитивные моменты и матчи. Так что респект.

Но запоминается, увы, последнее. Оно точно могло быть иным. Когда «на щите». Но получилось, к сожалению, «под щитом».

Это слишком даже для ненормального сезона…

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Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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Комментарии 1
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Soler61
К такому результату все шло .Удивляет почему это не случилось раньше .В первом матче Фейеноорд возил 2 тайма и трубин выручал .
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