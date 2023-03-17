Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 марта в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций. Также будут определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 7 июня в Праге.

В четвертьфиналы ЛК пробились: «Вест Хэм» (Англия), «Фиорентина» (Италия), «Ницца» (Франция), «Гент», «Андерлехт» (Бельгия – 2 клуба), АЗ Алкмаар (Нидерланды), «Базель» (Швейцария), «Лех» Познань (Польша).

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Порядок жеребьевки. На стадии 1/4 финала и далее по сетке любая команда может встретиться с любой. Нет сеяных команд, нет запретов. Поэтому в одной паре могут сойтись представители одной ассоциации или клубы, встречавшиеся на групповом этапе.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля. Полуфиналы будут сыграны 11 и 18 мая. Финал состоится 7 июня в Праге на «Фортуна Арене».

Лига конференций 2022/23

Участники 1/4 финала

Вест Хэм (Англия)

Вест Хэм (Англия) Фиорентина (Италия)

Фиорентина (Италия) Ницца (Франция)

Ницца (Франция) Гент (Бельгия)

Гент (Бельгия) Андерлехт (Бельгия)

Андерлехт (Бельгия) АЗ Алкмаар (Нидерланды)

АЗ Алкмаар (Нидерланды) Базель (Швейцария)

Базель (Швейцария) Лех Познань (Польша)

Жеребьевка – 17 марта в 15:00 по Киеву

Даты матчей – 13 и 20 апреля

Видеотрансляция – на официальном сайте УЕФА