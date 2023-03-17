Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
17 марта в 15:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка ЛК
17 марта в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций. Также будут определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 7 июня в Праге.
В четвертьфиналы ЛК пробились: «Вест Хэм» (Англия), «Фиорентина» (Италия), «Ницца» (Франция), «Гент», «Андерлехт» (Бельгия – 2 клуба), АЗ Алкмаар (Нидерланды), «Базель» (Швейцария), «Лех» Познань (Польша).
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Порядок жеребьевки. На стадии 1/4 финала и далее по сетке любая команда может встретиться с любой. Нет сеяных команд, нет запретов. Поэтому в одной паре могут сойтись представители одной ассоциации или клубы, встречавшиеся на групповом этапе.
Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля. Полуфиналы будут сыграны 11 и 18 мая. Финал состоится 7 июня в Праге на «Фортуна Арене».
Лига конференций 2022/23
Участники 1/4 финала
- Вест Хэм (Англия)
- Фиорентина (Италия)
- Ницца (Франция)
- Гент (Бельгия)
- Андерлехт (Бельгия)
- АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- Базель (Швейцария)
- Лех Познань (Польша)
Жеребьевка – 17 марта в 15:00 по Киеву
Даты матчей – 13 и 20 апреля
Видеотрансляция – на официальном сайте УЕФА
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