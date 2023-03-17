С кем сыграет Цитаишвили? Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций

17 марта в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций.

Также определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 7 июня в Праге.

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Польский «Лех», за который выступает арендованный игрок «Динамо» Георгий Цитаишвили, сыграет против итальянской «Фиорентины».

В других парах «Гент» сыграет против «Вест Хэма», АЗ Алкмаар встретится с «Андерлехтом», а «Базель» будет сражаться за путевку в полуфинал с «Ниццей».

Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля. Полуфиналы будут сыграны 11 и 18 мая. Финал состоится 7 июня в Праге на «Фортуна Арене».

Лига конференций 2022/23

Пары 1/4 финала, 13 и 20 апреля

Лех Познань (Польша) – Фиорентина (Италия) Гент (Бельгия) – Вест Хэм (Англия) АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Андерлехт (Бельгия) Базель (Швейцария) – Ницца (Франция)

Пары 1/2 финала, 11 и 18 мая

Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 4 Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 3

Финал, 7 июня, Прага

Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

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