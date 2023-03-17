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Лига конференций
17 марта 2023, 15:15 | Обновлено 17 марта 2023, 16:23
3848
1

С кем сыграет Цитаишвили? Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций

Жеребьевка финального раунда Лиги конференций прошла в швейцарском Ньоне

17 марта 2023, 15:15 | Обновлено 17 марта 2023, 16:23
3848
1
С кем сыграет Цитаишвили? Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

17 марта в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций.

Также определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 7 июня в Праге.

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Польский «Лех», за который выступает арендованный игрок «Динамо» Георгий Цитаишвили, сыграет против итальянской «Фиорентины».

В других парах «Гент» сыграет против «Вест Хэма», АЗ Алкмаар встретится с «Андерлехтом», а «Базель» будет сражаться за путевку в полуфинал с «Ниццей».

Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля. Полуфиналы будут сыграны 11 и 18 мая. Финал состоится 7 июня в Праге на «Фортуна Арене».

Лига конференций 2022/23

Пары 1/4 финала, 13 и 20 апреля

  1. Лех Познань (Польша) – Фиорентина (Италия)
  2. Гент (Бельгия) – Вест Хэм (Англия)
  3. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Андерлехт (Бельгия)
  4. Базель (Швейцария) – Ницца (Франция)

Пары 1/2 финала, 11 и 18 мая

  1. Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 4
  2. Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 3

Финал, 7 июня, Прага

  • Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Сетка плей-офф

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Источник Sport.ua
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u6464u
А Циташвілі  до чого тут , у Леху він у кращому випадку на лавці грає , а то і зовсім в заявку не потрапляє.
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