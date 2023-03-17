С кем сыграет Цитаишвили? Итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций
Жеребьевка финального раунда Лиги конференций прошла в швейцарском Ньоне
17 марта в 15:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги конференций.
Также определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 7 июня в Праге.
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Польский «Лех», за который выступает арендованный игрок «Динамо» Георгий Цитаишвили, сыграет против итальянской «Фиорентины».
В других парах «Гент» сыграет против «Вест Хэма», АЗ Алкмаар встретится с «Андерлехтом», а «Базель» будет сражаться за путевку в полуфинал с «Ниццей».
Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля. Полуфиналы будут сыграны 11 и 18 мая. Финал состоится 7 июня в Праге на «Фортуна Арене».
Лига конференций 2022/23
Пары 1/4 финала, 13 и 20 апреля
- Лех Познань (Польша) – Фиорентина (Италия)
- Гент (Бельгия) – Вест Хэм (Англия)
- АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Андерлехт (Бельгия)
- Базель (Швейцария) – Ницца (Франция)
Пары 1/2 финала, 11 и 18 мая
- Победитель четвертьфинала 1 – Победитель четвертьфинала 4
- Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 3
Финал, 7 июня, Прага
- Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
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