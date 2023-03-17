Осталось 8 команд. Определены участники четвертьфиналов Лиги конференций
Вечером 16 марта прошли ответные матчи 1/8 финала ЛК
Вечером 16 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций и определены четвертьфиналисты турнира.
В четвертьфиналы пробились: «Вест Хэм» (Англия), «Фиорентина» (Италия), «Ницца» (Франция), «Гент», «Андерлехт» (Бельгия – 2 клуба), АЗ Алкмаар (Нидерланды), «Базель» (Швейцария), «Лех» Познань (Польша).
Жеребьевка стадии 1/4 финала, полуфиналов и номинального хозяина финала (запланированного на 7 июня в Праге) пройдет в швейцарском Ньоне 17 марта в 15:00 по киевскому времени.
Лига конференций 2022/23
Команды, которые вышли в 1/4 финала
- Вест Хэм (Англия)
- Фиорентина (Италия)
- Ницца (Франция)
- Гент (Бельгия)
- Андерлехт (Бельгия)
- АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- Базель (Швейцария)
- Лех Познань (Польша)
Результаты матчей 1/8 финала, 16 марта
- 15.03. Истанбул Башакшехир (Турция) – Гент (Бельгия) – 1:4 [первый матч – 1:1]
- 19:45. Сивасспор (Турция) – Фиорентина (Италия) – 1:4 [0:1]
- 19:45. Юргорден (Швеция) – Лех Познань (Польша) – 0:3 [0:2]
- 19:45. Слован Бр (Словакия) – Базель (Швейцария) – 2:2 (пен. 1:4) [2:2]
- 22:00. Вест Хэм (Англия) – АЕК Ларнака (Кипр) – 4:0 [2:0]
- 22:00. АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Лацио (Италия) – 2:1 [2:1]
- 22:00. Ницца (Франция) – Шериф (Молдова) – 3:1 [1:0]
- 22:00. Вильярреал (Испания) – Андерлехт (Бельгия) – 0:1 [1:1]
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