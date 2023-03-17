Осталось 8 команд. Определены участники четвертьфиналов Лиги конференций

Вечером 16 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги конференций и определены четвертьфиналисты турнира.

В четвертьфиналы пробились: «Вест Хэм» (Англия), «Фиорентина» (Италия), «Ницца» (Франция), «Гент», «Андерлехт» (Бельгия – 2 клуба), АЗ Алкмаар (Нидерланды), «Базель» (Швейцария), «Лех» Познань (Польша).

Жеребьевка стадии 1/4 финала, полуфиналов и номинального хозяина финала (запланированного на 7 июня в Праге) пройдет в швейцарском Ньоне 17 марта в 15:00 по киевскому времени.

Лига конференций 2022/23

Команды, которые вышли в 1/4 финала

Вест Хэм (Англия)

Вест Хэм (Англия) Фиорентина (Италия)

Фиорентина (Италия) Ницца (Франция)

Ницца (Франция) Гент (Бельгия)

Гент (Бельгия) Андерлехт (Бельгия)

Андерлехт (Бельгия) АЗ Алкмаар (Нидерланды)

АЗ Алкмаар (Нидерланды) Базель (Швейцария)

Базель (Швейцария) Лех Познань (Польша)

Результаты матчей 1/8 финала, 16 марта