Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
17 марта в 14:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка ЛЕ
17 марта в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы. Также будут определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 31 мая в Будапеште.
В четвертьфиналы ЛЕ пробились: «Ювентус», «Рома» (Италия – 2 клуба), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Севилья» (Испания), «Байер» (Германия), «Спортинг» (Португалия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Сен-Жилуаз» (Бельгия).
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Порядок жеребьевки. На стадии 1/4 финала и далее по сетке любая команда может встретиться с любой. Нет сеяных команд, нет запретов. Поэтому в одной паре могут сойтись представители одной ассоциации или клубы, встречавшиеся на групповом этапе.
Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля. Полуфиналы будут сыграны 11 и 18 мая. Финал состоится 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».
Лига Европы 2022/23
Участники 1/4 финала
- Ювентус (Италия)
- Рома (Италия)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Севилья (Испания)
- Байер (Германия)
- Спортинг (Португалия)
- Фейеноорд (Нидерланды)
- Сен-Жилуаз (Бельгия)
Жеребьевка – 17 марта в 14:00 по Киеву
Даты матчей – 13 и 20 апреля
Видеотрансляция – на официальном сайте УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ужасное фиаско в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда»
Даниил так и не ответил на вопрос на счет прекращения войны в Украине