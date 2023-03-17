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Лига Европы
17 марта 2023, 03:53 | Обновлено 17 марта 2023, 04:20
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0

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 марта в 14:00 в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка ЛЕ

17 марта 2023, 03:53 | Обновлено 17 марта 2023, 04:20
41
0
Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

17 марта в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы. Также будут определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 31 мая в Будапеште.

В четвертьфиналы ЛЕ пробились: «Ювентус», «Рома» (Италия – 2 клуба), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Севилья» (Испания), «Байер» (Германия), «Спортинг» (Португалия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Сен-Жилуаз» (Бельгия).

  • Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Порядок жеребьевки. На стадии 1/4 финала и далее по сетке любая команда может встретиться с любой. Нет сеяных команд, нет запретов. Поэтому в одной паре могут сойтись представители одной ассоциации или клубы, встречавшиеся на групповом этапе.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля. Полуфиналы будут сыграны 11 и 18 мая. Финал состоится 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».

Лига Европы 2022/23

Участники 1/4 финала

  • Ювентус (Италия)
  • Рома (Италия)
  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Севилья (Испания)
  • Байер (Германия)
  • Спортинг (Португалия)
  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Сен-Жилуаз (Бельгия)

Жеребьевка – 17 марта в 14:00 по Киеву

Даты матчей – 13 и 20 апреля

Видеотрансляция – на официальном сайте УЕФА

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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