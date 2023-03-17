Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 марта в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы. Также будут определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 31 мая в Будапеште.

В четвертьфиналы ЛЕ пробились: «Ювентус», «Рома» (Италия – 2 клуба), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Севилья» (Испания), «Байер» (Германия), «Спортинг» (Португалия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Сен-Жилуаз» (Бельгия).

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Порядок жеребьевки. На стадии 1/4 финала и далее по сетке любая команда может встретиться с любой. Нет сеяных команд, нет запретов. Поэтому в одной паре могут сойтись представители одной ассоциации или клубы, встречавшиеся на групповом этапе.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля. Полуфиналы будут сыграны 11 и 18 мая. Финал состоится 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».

Лига Европы 2022/23

Участники 1/4 финала

Ювентус (Италия)

Ювентус (Италия) Рома (Италия)

Рома (Италия) Манчестер Юнайтед (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия) Севилья (Испания)

Севилья (Испания) Байер (Германия)

Байер (Германия) Спортинг (Португалия)

Спортинг (Португалия) Фейеноорд (Нидерланды)

Фейеноорд (Нидерланды) Сен-Жилуаз (Бельгия)

Жеребьевка – 17 марта в 14:00 по Киеву

Даты матчей – 13 и 20 апреля

Видеотрансляция – на официальном сайте УЕФА