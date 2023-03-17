Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы

17 марта в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы.

Также были определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 31 мая в Будапеште.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В самой интересной четвертьфинальной паре сойдутся «Манчестер Юнайтед» (Англия) и «Севилья» (Испания).

На этой стадии состоится ремейк финала Лиги конференций прошлого сезона: «Фейеноорд» (Нидерланды) против «Ромы» (Италия). В прошлом году трофей выиграли римляне под руководством Жозе Моуриньо.

Итальянский «Ювентус» будет сражаться за место в полуфинале с португальским «Спортингом», а немецкий «Байер» встретится с командой «Сен-Жилуаз» (Бельгия).

Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля. Полуфиналы будут сыграны 11 и 18 мая. Финал состоится 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».

Лига Европы 2022/23

Пары 1/4 финала, 13 и 20 апреля

Манчестер Юнайтед (Англия) – Севилья (Испания) Ювентус (Италия) – Спортинг (Португалия) Байер (Германия) – Сен-Жилуаз (Бельгия) Фейеноорд (Нидерланды) – Рома (Италия)

Пары 1/2 финала, 11 и 18 мая

Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 1 Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 3

Финал, 31 мая, Будапешт