Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
В швейцарском Ньоне проведена жеребьевка ключевого этапа еврокубка
17 марта в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы.
Также были определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 31 мая в Будапеште.
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В самой интересной четвертьфинальной паре сойдутся «Манчестер Юнайтед» (Англия) и «Севилья» (Испания).
На этой стадии состоится ремейк финала Лиги конференций прошлого сезона: «Фейеноорд» (Нидерланды) против «Ромы» (Италия). В прошлом году трофей выиграли римляне под руководством Жозе Моуриньо.
Итальянский «Ювентус» будет сражаться за место в полуфинале с португальским «Спортингом», а немецкий «Байер» встретится с командой «Сен-Жилуаз» (Бельгия).
Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля. Полуфиналы будут сыграны 11 и 18 мая. Финал состоится 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».
Лига Европы 2022/23
Пары 1/4 финала, 13 и 20 апреля
- Манчестер Юнайтед (Англия) – Севилья (Испания)
- Ювентус (Италия) – Спортинг (Португалия)
- Байер (Германия) – Сен-Жилуаз (Бельгия)
- Фейеноорд (Нидерланды) – Рома (Италия)
Пары 1/2 финала, 11 и 18 мая
- Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 1
- Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 3
Финал, 31 мая, Будапешт
- Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
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