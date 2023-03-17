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Лига Европы
17 марта 2023, 14:15 | Обновлено 17 марта 2023, 14:52
4689
6

Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы

В швейцарском Ньоне проведена жеребьевка ключевого этапа еврокубка

17 марта 2023, 14:15 | Обновлено 17 марта 2023, 14:52
4689
6
Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

17 марта в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги Европы.

Также были определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 31 мая в Будапеште.

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В самой интересной четвертьфинальной паре сойдутся «Манчестер Юнайтед» (Англия) и «Севилья» (Испания).

На этой стадии состоится ремейк финала Лиги конференций прошлого сезона: «Фейеноорд» (Нидерланды) против «Ромы» (Италия). В прошлом году трофей выиграли римляне под руководством Жозе Моуриньо.

Итальянский «Ювентус» будет сражаться за место в полуфинале с португальским «Спортингом», а немецкий «Байер» встретится с командой «Сен-Жилуаз» (Бельгия).

Первые матчи 1/4 финала пройдут 13 апреля, ответные – 20 апреля. Полуфиналы будут сыграны 11 и 18 мая. Финал состоится 31 мая в Будапеште на «Пушкаш Арене».

Лига Европы 2022/23

Пары 1/4 финала, 13 и 20 апреля

  1. Манчестер Юнайтед (Англия) – Севилья (Испания)
  2. Ювентус (Италия) – Спортинг (Португалия)
  3. Байер (Германия) – Сен-Жилуаз (Бельгия)
  4. Фейеноорд (Нидерланды) – Рома (Италия)

Пары 1/2 финала, 11 и 18 мая

  1. Победитель четвертьфинала 2 – Победитель четвертьфинала 1
  2. Победитель четвертьфинала 4 – Победитель четвертьфинала 3

Финал, 31 мая, Будапешт

  • Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Владислав Антонов
Пішли флешбеки з 2018 та 2020 (МЮ-Севілья, тоді іспанці двічі виннсли Дияволів) і з 2022 (повторення фіналу ЛК). Інші пари теж прикольні.
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+3
Mike000000
Щас Моур еще до финала дойдёт
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+2
Gorok
МЮ Севілья буде цікаво
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+1
Макс Максов
МЮ - Юве, це може бути топ півфінал... Який достойний фіналу, навіть ЛЧ!
Ответить
0
avk2307
МЮ, Спортинг, Байер и Фейенорд дальше пройдут
Ответить
0
Springfield
Хвеянорду опять повезло.
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-4
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