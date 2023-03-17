Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы

Вечером 16 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и определены четвертьфиналисты турнира.

В последнем матче английский «Арсенал» дома проиграл в серии пенальти португальскому «Спортингу», и команда украинца Александра Зинченко выбыла из турнира.

В четвертьфиналы пробились: «Ювентус», «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Севилья» (Испания), «Байер» (Германия), «Спортинг» (Португалия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Сен-Жилуаз» (Бельгия).

Жеребьевка стадии 1/4 финала, полуфиналов и номинального хозяина финала (запланированного на 31 мая в Будапеште) пройдет в швейцарском Ньоне 17 марта в 14:00 по киевскому времени.

Лига Европы 2022/23

Команды, которые вышли в 1/4 финала

Ювентус (Италия)

Ювентус (Италия) Рома (Италия)

Рома (Италия) Манчестер Юнайтед (Англия)

Манчестер Юнайтед (Англия) Севилья (Испания)

Севилья (Испания) Байер (Германия)

Байер (Германия) Спортинг (Португалия)

Спортинг (Португалия) Фейеноорд (Нидерланды)

Фейеноорд (Нидерланды) Сен-Жилуаз (Бельгия)

Результаты матчей 1/8 финала, 16 марта