Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Вечером 16 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала ЛЕ
Вечером 16 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и определены четвертьфиналисты турнира.
В последнем матче английский «Арсенал» дома проиграл в серии пенальти португальскому «Спортингу», и команда украинца Александра Зинченко выбыла из турнира.
В четвертьфиналы пробились: «Ювентус», «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Севилья» (Испания), «Байер» (Германия), «Спортинг» (Португалия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Сен-Жилуаз» (Бельгия).
Жеребьевка стадии 1/4 финала, полуфиналов и номинального хозяина финала (запланированного на 31 мая в Будапеште) пройдет в швейцарском Ньоне 17 марта в 14:00 по киевскому времени.
Лига Европы 2022/23
Команды, которые вышли в 1/4 финала
- Ювентус (Италия)
- Рома (Италия)
- Манчестер Юнайтед (Англия)
- Севилья (Испания)
- Байер (Германия)
- Спортинг (Португалия)
- Фейеноорд (Нидерланды)
- Сен-Жилуаз (Бельгия)
Результаты матчей 1/8 финала, 16 марта
- 19:45 Фенербахче (Турция) – Севилья (Испания) – 1:0 [первый матч – 0:2]
- 19:45 Фрайбург (Германия) – Ювентус (Италия) – 0:2 [0:1]
- 19:45 Бетис (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:1 [1:4]
- 19:45 Фейеноорд (Нидерланды) – Шахтер (Украина) – 7:1 [1:1]
- 22:00 Сен-Жилуаз (Бельгия) – Унион Берлин (Германия) – 2:0 [3:3]
- 22:00 Ференцварош (Венгрия) – Байер (Германия) – 0:2 [0:2]
- 22:00 Арсенал (Англия) – Спортинг (Португалия) – 1:1 (пен. 3:5) [2:2]
- 22:00 Реал Сосьедад (Испания) – Рома (Италия) – 0:0 [0:2]
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