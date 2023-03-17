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Лига Европы
17 марта 2023, 01:55 | Обновлено 17 марта 2023, 02:22
404
0

Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы

Вечером 16 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала ЛЕ

17 марта 2023, 01:55 | Обновлено 17 марта 2023, 02:22
404
0
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 марта состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы и определены четвертьфиналисты турнира.

В последнем матче английский «Арсенал» дома проиграл в серии пенальти португальскому «Спортингу», и команда украинца Александра Зинченко выбыла из турнира.

В четвертьфиналы пробились: «Ювентус», «Рома» (Италия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Севилья» (Испания), «Байер» (Германия), «Спортинг» (Португалия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Сен-Жилуаз» (Бельгия).

Жеребьевка стадии 1/4 финала, полуфиналов и номинального хозяина финала (запланированного на 31 мая в Будапеште) пройдет в швейцарском Ньоне 17 марта в 14:00 по киевскому времени.

Лига Европы 2022/23

Команды, которые вышли в 1/4 финала

  • Ювентус (Италия)
  • Рома (Италия)
  • Манчестер Юнайтед (Англия)
  • Севилья (Испания)
  • Байер (Германия)
  • Спортинг (Португалия)
  • Фейеноорд (Нидерланды)
  • Сен-Жилуаз (Бельгия)

Результаты матчей 1/8 финала, 16 марта

  • 19:45 Фенербахче (Турция) – Севилья (Испания) – 1:0 [первый матч – 0:2]
  • 19:45 Фрайбург (Германия) – Ювентус (Италия) – 0:2 [0:1]
  • 19:45 Бетис (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 0:1 [1:4]
  • 19:45 Фейеноорд (Нидерланды) – Шахтер (Украина) – 7:1 [1:1]
  • 22:00 Сен-Жилуаз (Бельгия) – Унион Берлин (Германия) – 2:0 [3:3]
  • 22:00 Ференцварош (Венгрия) – Байер (Германия) – 0:2 [0:2]
  • 22:00 Арсенал (Англия) – Спортинг (Португалия) – 1:1 (пен. 3:5) [2:2]
  • 22:00 Реал Сосьедад (Испания) – Рома (Италия) – 0:0 [0:2]

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Источник Sport.ua
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