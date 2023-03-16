Лига конференций. Базель в серии пенальти выбил Слован

«Базель» вышел в четвертьфинал Лиги конференций. В ответном матче против «Слована» из Братиславы швейцарцы проигрывали 2:0, но сумели отыграться и перевести игру в овертайм, где голов забито не было. В серии пенальти «Базель» оказался точнее – 4:1.

Лига конференций. 1/8 финала

«Слован» Братислава – «Базель» – 2:2 (первый матч – 2:2), по пенальти – 1:4

Голы: Абубакари 11, Куцка 17 – Калафиори 53, Амдуни 90+3

Ранее в 1/4 финала вышли «Фиорентина» и «Лех».