16.03.2023 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 2 : 2
1 : 4 Серия пенальти
Базель Проходит дальше
Лига конференций16 марта 2023, 22:47 | Обновлено 16 марта 2023, 23:54
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Лига конференций. Базель в серии пенальти выбил Слован
180 минут командам оказалось мало, чтобы выявить сильнейшего
16 марта 2023, 22:47 | Обновлено 16 марта 2023, 23:54
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«Базель» вышел в четвертьфинал Лиги конференций. В ответном матче против «Слована» из Братиславы швейцарцы проигрывали 2:0, но сумели отыграться и перевести игру в овертайм, где голов забито не было. В серии пенальти «Базель» оказался точнее – 4:1.
Лига конференций. 1/8 финала
«Слован» Братислава – «Базель» – 2:2 (первый матч – 2:2), по пенальти – 1:4
Голы: Абубакари 11, Куцка 17 – Калафиори 53, Амдуни 90+3
Ранее в 1/4 финала вышли «Фиорентина» и «Лех».
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Зеки Амдуни (Базель).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Калафьори (Базель).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Юрай Куцка (Слован Братислава).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Абубакари (Слован Братислава).
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