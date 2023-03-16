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Лига конференций
16 марта 2023, 21:41 | Обновлено 16 марта 2023, 21:46
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Фиорентина и Лех стали участниками 1/4 финала Лиги конференций

Команды преодолели очередной раунд плей-офф

16 марта 2023, 21:41 | Обновлено 16 марта 2023, 21:46
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Фиорентина и Лех стали участниками 1/4 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 марта, сыграны два ответных поединка 1/8 финала Лиги конференций.

«Фиорентина» после домашней победы 1:0 над «Сивасспор» победила и на выезде – 4:1.

Также два раза польский «Лех» переиграл «Юргорден» – 3:0 в гостях после 2:0 на своем поле.

Напомним, накануне, 15 марта, участников 1/4 финала Лиги конференция стал «Гент», который по сумме двух матчей одолел «Башакшехир» (1:1, 4:1).

Лига конференций. 1/8 финала. Ответные матчи

Сивасспор – Фиорентина – 1:4

Голы: Эсильюрт, 35 (1:0). Артур, 44 (1:1). Миленкович, 62 (1:2). Гутас, 78 автогол (1:3). Кастровилли, 89 (1:4).

Удален Арслан, 81 (Сивасспор).

Первый матч – 0:1

Юргорден – Лех – 0:3

Голы: Марчвински, 77 (0:1). Квевкескири, 90+1 (0:2). Скурас, 90+2 (0:3)

Удален Даниэльсон, 44 (Юргорден).

Первый матч – 0:2

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Источник Sport.ua
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