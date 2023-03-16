Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не Осимхен. Анри посоветовал Ман Юнайтед забивного нападающего
Аргентина
16 марта 2023, 18:52 | Обновлено 16 марта 2023, 19:05
377
0

Не Осимхен. Анри посоветовал Ман Юнайтед забивного нападающего

Француз выступил с экспертным заявлением

16 марта 2023, 18:52 | Обновлено 16 марта 2023, 19:05
377
0
Не Осимхен. Анри посоветовал Ман Юнайтед забивного нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Французский экс-нападающий Тьерри Анри дал совет «Манчестер Юнайтед» относительно подписания форварда. 45-летний бывший игрок лондонского «Арсенала» уверен, что манкунаинцам надо купить у «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Гарри знает Премьер-лигу. На месте «МЮ» я бы купил Кейна. Это не значит, что [Виктор] Осимхен [из «Наполи»] не является хорошим футболистом. Речь не об этом.

Я думаю, что Осимхен способен адаптироваться к любой лиге. Но на месте «МЮ» я бы рассуждал так: «Этому парню не нужно адаптироваться, к тому же он умеет опускаться глубже, что позволит Рэшфорду делать забегания». Кейн, кстати, может играть где угодно», – уверен Анри.

Ранее сообщалось, что Тьерри Анри может стать главным тренером сборной Франции.

По теме:
Тренер Эвертона: «Болезнь Миколенко еще может влиять некоторое время»
Отличился на славу. Гол Зинченко стал лучшим в Арсенале в феврале
Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
Тьерри Анри Манчестер Юнайтед Гарри Кейн чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Manchester Evening News
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Елена БИЛОСЮК: «Выбор у меня – идти воевать или оставаться в спорте»
Биатлон | 15 марта 2023, 18:59 6
Елена БИЛОСЮК: «Выбор у меня – идти воевать или оставаться в спорте»
Елена БИЛОСЮК: «Выбор у меня – идти воевать или оставаться в спорте»

Украинская биатлонистка – о планах на будущее

Шквал критики для легенды. Почему фаны Вальядолида и Крузейро хулят Роналдо
Футбол | 16 марта 2023, 14:54 16
Шквал критики для легенды. Почему фаны Вальядолида и Крузейро хулят Роналдо
Шквал критики для легенды. Почему фаны Вальядолида и Крузейро хулят Роналдо

Двукратный чемпион мира в настоящий момент владеет двумя весьма известными футбольными клубами

У Металлиста серьезные проблемы: Огненович – не тренер, 3-месячные долги
Футбол | 16.03.2023, 10:32
У Металлиста серьезные проблемы: Огненович – не тренер, 3-месячные долги
У Металлиста серьезные проблемы: Огненович – не тренер, 3-месячные долги
Англия объявила заявку сборной на матчи против Украины и Италии
Футбол | 16.03.2023, 16:10
Англия объявила заявку сборной на матчи против Украины и Италии
Англия объявила заявку сборной на матчи против Украины и Италии
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 15.03.2023, 21:43
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
Раунд сенсаций. Определены все полуфиналисты Юношеской лиги УЕФА
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
Под Бахмутом погиб украинский футболист. У него осталось двое детей
16.03.2023, 13:35 3
Война
Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей
Два опытных игрока Динамо не смогут сыграть с Зарей
16.03.2023, 14:08 7
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
15.03.2023, 07:00 1
Биатлон
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор
Манчестер Сити – РБ Лейпциг – 7:0. Пента-трик Холанда! Видео голов и обзор
15.03.2023, 00:12 4
Футбол
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Пента-трик Холанда. Ман Сити уничтожил Лейпциг на пути к четвертьфиналу ЛЧ
14.03.2023, 23:51 36
Футбол
Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это
Фьюри и Усик все никак не договорятся. Кто виноват и получится ли у них это
15.03.2023, 13:41 13
Бокс
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
Фьюри набросился на промоутера Усика: «Ты заставил боксера принять 30%»
14.03.2023, 20:11 24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности