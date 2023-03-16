Не Осимхен. Анри посоветовал Ман Юнайтед забивного нападающего

Французский экс-нападающий Тьерри Анри дал совет «Манчестер Юнайтед» относительно подписания форварда. 45-летний бывший игрок лондонского «Арсенала» уверен, что манкунаинцам надо купить у «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«Гарри знает Премьер-лигу. На месте «МЮ» я бы купил Кейна. Это не значит, что [Виктор] Осимхен [из «Наполи»] не является хорошим футболистом. Речь не об этом.

Я думаю, что Осимхен способен адаптироваться к любой лиге. Но на месте «МЮ» я бы рассуждал так: «Этому парню не нужно адаптироваться, к тому же он умеет опускаться глубже, что позволит Рэшфорду делать забегания». Кейн, кстати, может играть где угодно», – уверен Анри.

Ранее сообщалось, что Тьерри Анри может стать главным тренером сборной Франции.