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  4. Легендарный Анри может возглавить сборную Франции, но есть нюанс
Франция
16 марта 2023, 10:20 |
396
0

Легендарный Анри может возглавить сборную Франции, но есть нюанс

Именитый француз является кандидатом на пост наставника женской национальной команды Франции

16 марта 2023, 10:20 |
396
0
Легендарный Анри может возглавить сборную Франции, но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Бывший французский футболист Тьерри Анри может возглавить женскую сборную Франции.

Как сообщает RMC Sport, Федерация футбола Франции ищет нового коуча для женской команды, поскольку Коринн Дикон, который ранее возглавлял сборную, был уволен, и Анри является одним из кандидатов на этот пост.

Сейчас Анри работает в тренерском штабе сборной Бельгии. За свою тренерскую карьер Тьерри возглавлял два клуба: «Монреаль» и «Монако».

Помимо Анри, другими претендентами на пост наставника женской команды Франции являются Патрис Лэр, Жерар Прешер, Соня Бомпастор, Сандрин Субейран и Эрве Ренар.

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Тьерри Анри женская сборная Франции по футболу назначение тренера
Источник RMC Sport
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