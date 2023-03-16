Легендарный Анри может возглавить сборную Франции, но есть нюанс

Бывший французский футболист Тьерри Анри может возглавить женскую сборную Франции.

Как сообщает RMC Sport, Федерация футбола Франции ищет нового коуча для женской команды, поскольку Коринн Дикон, который ранее возглавлял сборную, был уволен, и Анри является одним из кандидатов на этот пост.

Сейчас Анри работает в тренерском штабе сборной Бельгии. За свою тренерскую карьер Тьерри возглавлял два клуба: «Монреаль» и «Монако».

Помимо Анри, другими претендентами на пост наставника женской команды Франции являются Патрис Лэр, Жерар Прешер, Соня Бомпастор, Сандрин Субейран и Эрве Ренар.