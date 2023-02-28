Манчестер Юнайтед нацелился на двух топ-игроков
«Красные дьяволы» интересуются Осимхеном и Френки де Йонгом
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг требует существенного усиления состава команды в летнее трансферное окно. Речь идет о двух позициях – форварда и центрального хавбека.
На позицию нападающего приоритетный вариант – Виктор Осимхен из «Наполи». Альтернативные варианты – Гарри Кейн из «Тоттенхэма», Гонсалу Рамуш из «Бенфики» и Мохамед Кудус из «Аякса».
В центр полузащиты тен Хаг по-прежнему хочет подписать Френки де Йонга из «Барселоны», которого уже пытались приобрести прошлым летом. Альтернатива ему – Джуд Беллингем из «Боруссии» Дортмунд.
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