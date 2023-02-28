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Англия
28 февраля 2023, 18:31 |
1098
0

Манчестер Юнайтед нацелился на двух топ-игроков

«Красные дьяволы» интересуются Осимхеном и Френки де Йонгом

28 февраля 2023, 18:31 |
1098
0
Манчестер Юнайтед нацелился на двух топ-игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг требует существенного усиления состава команды в летнее трансферное окно. Речь идет о двух позициях – форварда и центрального хавбека.

На позицию нападающего приоритетный вариант – Виктор Осимхен из «Наполи». Альтернативные варианты – Гарри Кейн из «Тоттенхэма», Гонсалу Рамуш из «Бенфики» и Мохамед Кудус из «Аякса».

В центр полузащиты тен Хаг по-прежнему хочет подписать Френки де Йонга из «Барселоны», которого уже пытались приобрести прошлым летом. Альтернатива ему – Джуд Беллингем из «Боруссии» Дортмунд.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Виктор Осимхен Френки Де Йонг трансферы трансферы АПЛ
Источник Manchester Evening News
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