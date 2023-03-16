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  4. Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
ATP
16 марта 2023, 10:05 | Обновлено 16 марта 2023, 10:08
1190
10

Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»

Даниил так и не ответил на вопрос на счет прекращения войны в Украине

16 марта 2023, 10:05 | Обновлено 16 марта 2023, 10:08
1190
10
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Первая ракетка россии Даниил Медведев (АТР 6) посетил пресс-конференцию после выхода в полуфинал турнира серии АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США), где ему задали вопрос, хочет ли он, чтобы в Украине прекратилась война.

– У меня для вас сложный вопрос. Вчера вечером Ига, после того как она обыграла Радукану, пришла и сказала, что многие разговоры, в основном, сводятся к тому, что белорусы и россияне должны иметь право играть, но при этом она считает, что игроки также несут свою ответственность, находясь там, где они находятся, и имея доступ к СМИ.

Она не понимает, как украинцы продолжают соревноваться со всем происходящим. Она сказала, что, по ее мнению, игроки не виноваты в том, что родились в этой или той стране, но на них лежит ответственность. Мой вопрос: каковы ваши мысли, о давлении на украинцев, чью страну бомбят, а их дома взрывают? Считаете ли вы, что ведущие игроки несут ответственность за использование своих платформ?

– Да, это сложный вопрос для ответа. Во-первых, мне определенно жаль всех украинских игроков и то, через что они проходят. Конечно, ситуацию с отказом Цуренко я не знаю в деталях. Это больше касается ее и, может быть, немного Соболенко, потому что на самом деле я узнал об этом только на следующий день. На самом деле... поскольку я закончил матч перед ними, я был удивлен, что после меня был парный матч. Я думал, что будет одиночный матч, а на следующий день я это увидел.

Говоря о топ-игроках, конечно, у нас есть ответственность, и зависит от того, как каждый человек, каждый в отдельности, будет с ней справляться и придерживаться. Я всегда говорил одно и то же: я за мир во всем мире. И если честно это все, что я могу сказать.

– Вы уже много месяцев говорите, что Вы за мир, и это замечательно, но хотели бы Вы, чтобы в Украине прекратилась война?

– Я скажу, так как я думаю, что в моем ответе есть ответ на этот вопрос, что я за мир. Поэтому я повторю тот же ответ, потому что я думаю, что это ответ на ваш вопрос.

Интересно, что модератор пресс-конференции пытался помешать журналисту задать Медведеву вопрос о войне, однако Даниил сказал, что все хорошо – он может ответить. Однако, ничего нового спортсмен из страны-террориста не сказал...

В четвертьфинале турнира Медведев выиграл у Алехандро Давидович-Фокины в двух сетах. Далее Даниил встретится с Фрэнсисом Тиафо.

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Даниил Медведев Леся Цуренко Арина Соболенко российско-украинская война пресс-конференция ATP Индиан-Уэллс
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 10
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Serhii P.
Москальське чмо
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+3
ALKOSruLKA
"нам нужен мір і желатєльна вєсь" - написали каZапи на стіні моєї розграбованої квартири. риги були "за мір", Пуйло "за мір" вбиває сотні тисяч людей... взагалі лапті дуже міралюбиві...
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+1
Zhez53
Вспомнился старый анекдот. Армянское радио спрашивают, будет ли третья мировая война. 
- Нет - отвечает, но будет такая борьба за мир,  что камня на камне не останется. 
Короче, медведёв - обычный орк- балабол! 
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+1
Выталкиватель парашутистов
Да никогда он не выскажется против войны в Украине, только он это сделает - путь в РФ ему закрыт... Если только ВСЕ спортсмены не будут выходить на корт для игры с агрессорами, может только тогда руководство международного тенниса задумается - проводить нормальные соревнования без представителей РФ и Беларуси, или превратить эти соревнования матчевые встречи между этими двумья странами...Но первыми не согласятся наши теннисистки, 100%...
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+1
Макс Максов
Прямо як міс всесвіту, на конкурсі "Розкажіть про себе"!
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0
GloryUkraine
Путлер і вся його гімнота також за мир. 
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0
Soler61
Так все Ватники ДНР когда шли на референдумы всегда говорят что мы за мир 
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0
Serhiy (Миколаїв)
Він путінський гандон.
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0
Soler61
Если он за мир то должен тогда выступить против войны .почему же он молчит тем более ему то чего бояться ? Он же типа немец 
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0
Remark
Просто по методичке ответил, да и все.
Это вполне (в его понимании) может означать - я за мир во всем мире, а мир возможен только тогда, когда Украина войдёт в состав болот. 
Поэтому ответы "мир во всем мире" - это ответы в стиле "отстаньте от меня". Типа ответа на вопрос "а Вы убили соседа?" - "Я за то, чтобы люди жили долго и счастливо!"
Ответ должен быть четким! Вроде такого - Ху@ло террорист, который развязал кровавую войну в соседней стране! А все остальные ответы, мир шмир, я не политики и т.д. - это уход от ответа, правды и ответственности.
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0
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