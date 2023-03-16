Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»

Первая ракетка россии Даниил Медведев (АТР 6) посетил пресс-конференцию после выхода в полуфинал турнира серии АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США), где ему задали вопрос, хочет ли он, чтобы в Украине прекратилась война.

– У меня для вас сложный вопрос. Вчера вечером Ига, после того как она обыграла Радукану, пришла и сказала, что многие разговоры, в основном, сводятся к тому, что белорусы и россияне должны иметь право играть, но при этом она считает, что игроки также несут свою ответственность, находясь там, где они находятся, и имея доступ к СМИ.

Она не понимает, как украинцы продолжают соревноваться со всем происходящим. Она сказала, что, по ее мнению, игроки не виноваты в том, что родились в этой или той стране, но на них лежит ответственность. Мой вопрос: каковы ваши мысли, о давлении на украинцев, чью страну бомбят, а их дома взрывают? Считаете ли вы, что ведущие игроки несут ответственность за использование своих платформ?

– Да, это сложный вопрос для ответа. Во-первых, мне определенно жаль всех украинских игроков и то, через что они проходят. Конечно, ситуацию с отказом Цуренко я не знаю в деталях. Это больше касается ее и, может быть, немного Соболенко, потому что на самом деле я узнал об этом только на следующий день. На самом деле... поскольку я закончил матч перед ними, я был удивлен, что после меня был парный матч. Я думал, что будет одиночный матч, а на следующий день я это увидел.

Говоря о топ-игроках, конечно, у нас есть ответственность, и зависит от того, как каждый человек, каждый в отдельности, будет с ней справляться и придерживаться. Я всегда говорил одно и то же: я за мир во всем мире. И если честно это все, что я могу сказать.

– Вы уже много месяцев говорите, что Вы за мир, и это замечательно, но хотели бы Вы, чтобы в Украине прекратилась война?

– Я скажу, так как я думаю, что в моем ответе есть ответ на этот вопрос, что я за мир. Поэтому я повторю тот же ответ, потому что я думаю, что это ответ на ваш вопрос.

Интересно, что модератор пресс-конференции пытался помешать журналисту задать Медведеву вопрос о войне, однако Даниил сказал, что все хорошо – он может ответить. Однако, ничего нового спортсмен из страны-террориста не сказал...

В четвертьфинале турнира Медведев выиграл у Алехандро Давидович-Фокины в двух сетах. Далее Даниил встретится с Фрэнсисом Тиафо.