Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
17 марта в 13:00 в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки
17 марта в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Также будут определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 10 июня в Стамбуле.
В четвертьфиналы ЛЧ пробились: «Интер», «Милан», «Наполи» (Италия – 3 клуба), «Ман Сити», «Челси» (Англия – 2 клуба), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия).
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Порядок жеребьевки. На стадии 1/4 финала и далее по сетке любая команда может встретиться с любой. Нет сеяных команд, нет запретов. Поэтому в одной паре могут сойтись представители одной ассоциации или клубы, встречавшиеся на групповом этапе.
Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы будут сыграны 9/10 и 16/17 мая. Финал состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрк.
Лига чемпионов 2022/23
Участники 1/4 финала
- Интер (Италия)
- Милан (Италия)
- Наполи (Италия)
- Манчестер Сити (Англия)
- Челси (Англия)
- Реал (Испания)
- Бавария (Германия)
- Бенфика (Португалия)
Жеребьевка – 17 марта в 13:00 по Киеву
Даты матчей – 11/12 и 18/19 апреля
Видеотрансляция – на официальном сайте УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Продали 14 из 20 тысяч билетов
«Брайтон» минимально обыграл «Кристал Пэлас», «Брентфорд» выиграл у «Саутгемптона»