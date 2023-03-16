Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 марта в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Также будут определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 10 июня в Стамбуле.

В четвертьфиналы ЛЧ пробились: «Интер», «Милан», «Наполи» (Италия – 3 клуба), «Ман Сити», «Челси» (Англия – 2 клуба), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия).

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Порядок жеребьевки. На стадии 1/4 финала и далее по сетке любая команда может встретиться с любой. Нет сеяных команд, нет запретов. Поэтому в одной паре могут сойтись представители одной ассоциации или клубы, встречавшиеся на групповом этапе.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы будут сыграны 9/10 и 16/17 мая. Финал состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрк.

Лига чемпионов 2022/23

Участники 1/4 финала

Интер (Италия)

Интер (Италия) Милан (Италия)

Милан (Италия) Наполи (Италия)

Наполи (Италия) Манчестер Сити (Англия)

Манчестер Сити (Англия) Челси (Англия)

Челси (Англия) Реал (Испания)

Реал (Испания) Бавария (Германия)

Бавария (Германия) Бенфика (Португалия)

Жеребьевка – 17 марта в 13:00 по Киеву

Даты матчей – 11/12 и 18/19 апреля

Видеотрансляция – на официальном сайте УЕФА