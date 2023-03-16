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Лига чемпионов
16 марта 2023, 07:55 | Обновлено 16 марта 2023, 08:06
793
0

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 марта в 13:00 в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки

16 марта 2023, 07:55 | Обновлено 16 марта 2023, 08:06
793
0
Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

17 марта в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов. Также будут определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 10 июня в Стамбуле.

В четвертьфиналы ЛЧ пробились: «Интер», «Милан», «Наполи» (Италия – 3 клуба), «Ман Сити», «Челси» (Англия – 2 клуба), «Реал» (Испания), «Бавария» (Германия), «Бенфика» (Португалия).

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Порядок жеребьевки. На стадии 1/4 финала и далее по сетке любая команда может встретиться с любой. Нет сеяных команд, нет запретов. Поэтому в одной паре могут сойтись представители одной ассоциации или клубы, встречавшиеся на групповом этапе.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы будут сыграны 9/10 и 16/17 мая. Финал состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрк.

Лига чемпионов 2022/23

Участники 1/4 финала

  • Интер (Италия)
  • Милан (Италия)
  • Наполи (Италия)
  • Манчестер Сити (Англия)
  • Челси (Англия)
  • Реал (Испания)
  • Бавария (Германия)
  • Бенфика (Португалия)

Жеребьевка – 17 марта в 13:00 по Киеву

Даты матчей – 11/12 и 18/19 апреля

Видеотрансляция – на официальном сайте УЕФА

📺 Видеотрансляция

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Источник Sport.ua
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