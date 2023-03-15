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  4. Арне СЛОТ: «Завтра Фейенорду будет сложнее, чем на прошлой неделе»
Лига Европы
15 марта 2023, 22:05 |
667
0

Арне СЛОТ: «Завтра Фейенорду будет сложнее, чем на прошлой неделе»

Тренер «Фейенорда» – о матче против «Шахтера»

15 марта 2023, 22:05 |
667
0
Арне СЛОТ: «Завтра Фейенорду будет сложнее, чем на прошлой неделе»
ФК Шахтер Донецк. Арне Слот

Главный тренер «Фейенорда» Арне Слот поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Шахтера» (16 марта, первый матч – 1:1):

«Я не знаю, думает ли кто-то из болельщиков, что матч с «Шахтером» не так важен, но в любом случае это противоречит нашей позиции. «Фейеноорд» впервые за 20 лет может выйти в четвертьфинал ЛЕ. Это было бы очень хорошим достижением для нас, если бы нам удалось этого добиться.

Похоже, первый матч создал впечатление, что у «Шахтера» не все получается, однако я так не думаю. Это просто очень сильный соперник, который пришел из Лиги чемпионов, выбил «Ренн», а также завтра вернул трех игроков после дисквалификации.

Завтра «Фейеноорду» будет сложнее, чем на прошлой неделе. В том числе и потому, что мы почти все сделали правильно в выездной игре. Я пересмотрел игру дважды, и с точки зрения прессинга, и с мячом мы были превосходны. Несмотря на то, что мы были так хороши, мы сыграли только вничью. Это значит, что мы должны быть по крайней мере такими же хорошими завтра вечером, чтобы продолжить выступления в турнире».

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Арне Слот Фейеноорд Шахтер Донецк Фейеноорд - Шахтер Лига Европы
Источник ФК Фейенорд
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