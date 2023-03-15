В четверг, 16 марта, в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» сыграет с «Шахтером». В первом матче, который состоялся в минувший четверг в Варшаве, соперники сыграли вничью – 1:1.

Начало встречи в Роттердаме – 19:45 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

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Фейеноорд – Шахтер. Прогноз и анонс на поединок 1/8 финала Лиги Европы

«Мы еще живы, и поедем в «ад» Роттердама сражаться за «Шахтер» и за Украину», – эти слова Игора Йовичевича очень точно характеризуют состояние «горняков» в преддверии ответной встречи с «Фейеноордом». Несмотря на видимые проблемы в первом матче, «Шахтеру» удалось главное: не проиграть. И перед ответным поединком «оранжево-черные» сохраняют неплохие шансы на выход в четвертьфинал ЛЕ.

Фейеноорд – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция