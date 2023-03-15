Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги Европы Фейеноорд – Шахтер
Поединок состоится в четверг, 16 марта, в Роттердаме
В четверг, 16 марта, в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» сыграет с «Шахтером». В первом матче, который состоялся в минувший четверг в Варшаве, соперники сыграли вничью – 1:1.
Начало встречи в Роттердаме – 19:45 по киевскому времени.
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В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Фейеноорд – Шахтер. Прогноз и анонс на поединок 1/8 финала Лиги Европы
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Фейеноорд – Шахтер.
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