В четверг, 16 марта, в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» сыграет с «Шахтером». В первом матче, который состоялся в минувший четверг в Варшаве, соперники сыграли вничью – 1:1.

Начало встречи в Роттердаме – 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Фейеноорд – Шахтер. Прогноз и анонс на поединок 1/8 финала Лиги Европы

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Фейеноорд – Шахтер.