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Лига Европы
15 марта 2023, 16:46 | Обновлено 15 марта 2023, 16:55
254
0

Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги Европы Фейеноорд – Шахтер

Поединок состоится в четверг, 16 марта, в Роттердаме

15 марта 2023, 16:46 | Обновлено 15 марта 2023, 16:55
254
0
Где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги Европы Фейеноорд – Шахтер
ФК Шахтер

В четверг, 16 марта, в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Фейеноорд» сыграет с «Шахтером». В первом матче, который состоялся в минувший четверг в Варшаве, соперники сыграли вничью – 1:1.

Начало встречи в Роттердаме – 19:45 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Фейеноорд – Шахтер. Прогноз и анонс на поединок 1/8 финала Лиги Европы

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Фейеноорд – Шахтер.

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Фейеноорд – Шахтер. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
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Источник Sport.ua
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