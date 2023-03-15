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  4. Ван ЛЕУВЕН: «Фейеноорд с Шахтером будет выкладываться на 100%»
Лига Европы
15 марта 2023, 15:52 | Обновлено 15 марта 2023, 15:58
294
0

Ван ЛЕУВЕН: «Фейеноорд с Шахтером будет выкладываться на 100%»

Нидерландский тренер – о будущем ответном матче плей-офф Лиги Европы

15 марта 2023, 15:52 | Обновлено 15 марта 2023, 15:58
294
0
Ван ЛЕУВЕН: «Фейеноорд с Шахтером будет выкладываться на 100%»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер луганской «Зари» Патрик ван Леувен высказал мнение об ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между нидерландским «Фейеноордом» из Роттердама и донецким «Шахтером», который состоится в четверг, 16 марта.

Напомним, первая игра команд завершилась вничью 1:1.

«Думаю, что «Шахтер» добился для себя хорошего результата в первом матче. Конечно, «горнякам» чуть не повезло в самом конце игры, когда «Фейеноорд» забил гол. Ничейный счет первого матча позволяет надеяться «Шахтеру», что все можно исправить во второй игре. Плюсом еще будет возвращение в строй трех футболистов линии защиты (Конопли, Бондаря и Михайличенко), которые не играли в Варшаве из-за перебора желтых карточек. Недавний поединок дончан в Ренне показывает, что и в гостях можно добиваться результата.

Думаю, что «Фейеноорд» хочет выигрывать в каждой игре, в любом турнире. Им нужен хороший результат и в игре против «Шахтера», и в матче против «Аякса». Они будут выкладываться на 100% в каждой встрече, я в этом уверен», – заявил ван Леувен.

Игра «Фейеноорд» – «Шахтер» в четверг, 16 марта, начнется в 19:45 по киевскому времени.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Фейеноорд» - «Шахтер».

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Источник Sportarena
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