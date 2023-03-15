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Украина. Премьер лига
15 марта 2023, 14:32 |
713
9

Верес предложил УАФ изменить предельный срок подачи заявки на VAR

Ровенский клуб считает, что предельный срок нужно уменьшить с 14 до 7 дней до начала матча

15 марта 2023, 14:32 |
713
9
Верес предложил УАФ изменить предельный срок подачи заявки на VAR
UA-Футбол/Автор - Алина Ерофеева

«Верес» обратился к Украинской ассоциации футбола и Украинской Премьер-лиги с предложением сокращения предельного срока для подачи заявки на использование системы VAR на конкретном матче с 14 до 7 дней.

«После матча чемпионата Украины против полтавской «Ворсклы», когда гол в наши ворота был засчитан после того, как мяч покинул пределы поля – клуб серьезно задумался над заявкой об использовании системы просмотра видеоповторов. И мы поняли, что чисто процедурно – не всегда можем воспользоваться своим правом подать такую заявку.

Согласно Положению, для проведения матча с применением системы VAR клуб должен направить в УПЛ соответствующую заявку не позднее чем за 14 дней до дня проведения матча. И вот тут возникает объективная сложность – иногда заявка чисто технически не может быть подана с соблюдением этих сроков.

В Регламенте есть понятие базового дня – «основной день тура, установленный календарем соревнований». В соответствии с пунктом 11 статьи 9 «даты проведения и время начала матчей определяются Дирекцией не позднее чем за 12 суток до базовой даты тура». Тем самым возникает коллизия: клуб УПЛ может узнать дату официального матча за 12 дней до матча, а заявку о VAR нужно подать за 14 дней до поединка, что делает юридически невозможной подачу заявки вовремя.

Поэтому мы выступаем с предложением рассмотреть и утвердить на заседании Исполкома УАФ изменения в Положение и установить предельный срок подачи заявки в 7 (семь) дней до начала матча», – рассказал генеральный директор «Вереса» Антон Назарук.

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Верес Ровно VAR чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Верес
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Комментарии 9
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Умник
Вар то причем?
Арбитры не умеют им пользоваться.
Имеешь 10000 баксами все ты уже арбитр. А умеешь не умеешь пофиг.
Главное свисток, умный вид, различать цвета карточек.
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valerafan1
А чому Верес не пише, що пенальті було призначене в ворота Ворскли за порушення правил в 30 см від лінії штрафного майданчика.
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0
romario1501
Взагалі нафіга цей ВАР , чим він допомагає судєйкам , в грі Динамо-Інгулець два голи були забиті з порушенням правил , а в матчі з Дніпром-1 100% червона .   Де ВАР , де ???
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0
Soler61
Уаф бездеятельна .заьарикадмровались и боятся чтоб не пришли с исполнителями и не выгнали .Поэтому сейчас можно в нашем футболе делать что хочешь .ругать судей как Луческу  и ничего не будет .Даже если пустят русских на соревнования Уаф будет молчать своя задница у них сейчас на первом плане 
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0
Владимир Коновалец
Народ наш, ну, те кто любит  и смотрит футбол, до сих не врубились, что система VAR внедрена не только для определения ошибок арбитров, которые могут повлиять на результат встречи. Деятельность этой системы очень многогранна - она может заметь нарушение, но она может и срыть ее!!! Да,да и такое возможно, особенно когда сантиметры решают положение "вне игры" ( об этом мне рассказал арбитр, который работает с VAR), эту воображаемую линию офсайда оператор  может нарисовать  как угодно, а футболиста подвинуть туда или сюда, это так, на всякий случай, для тех, кто в танке... Но вернемся к нашим баранам. Не случайно ОПГ УАФ установило такие сроки подачи заявок, им триста лет не нужно, чтобы некоторые матчи проходили под неусыпным(?) оком этой системы... Этот чемпионат страны заточен на победу в нем только одной команды - Шахтера. Кто имеет огромные деньги, тот и заказывает музыку, пора уже таким командам как ФК Львов, Верес, Ворскла, Черноморец и Минай это понять и не дергаться... павелка с его компашкой давно все решили и получили соответствующую мзду от пахана нашего футбола. 
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Oleksandr Onys
Дурня собача. Або ВАР на кожному матчі, або взагалі ніде
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