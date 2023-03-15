Верес предложил УАФ изменить предельный срок подачи заявки на VAR
Ровенский клуб считает, что предельный срок нужно уменьшить с 14 до 7 дней до начала матча
«Верес» обратился к Украинской ассоциации футбола и Украинской Премьер-лиги с предложением сокращения предельного срока для подачи заявки на использование системы VAR на конкретном матче с 14 до 7 дней.
«После матча чемпионата Украины против полтавской «Ворсклы», когда гол в наши ворота был засчитан после того, как мяч покинул пределы поля – клуб серьезно задумался над заявкой об использовании системы просмотра видеоповторов. И мы поняли, что чисто процедурно – не всегда можем воспользоваться своим правом подать такую заявку.
Согласно Положению, для проведения матча с применением системы VAR клуб должен направить в УПЛ соответствующую заявку не позднее чем за 14 дней до дня проведения матча. И вот тут возникает объективная сложность – иногда заявка чисто технически не может быть подана с соблюдением этих сроков.
В Регламенте есть понятие базового дня – «основной день тура, установленный календарем соревнований». В соответствии с пунктом 11 статьи 9 «даты проведения и время начала матчей определяются Дирекцией не позднее чем за 12 суток до базовой даты тура». Тем самым возникает коллизия: клуб УПЛ может узнать дату официального матча за 12 дней до матча, а заявку о VAR нужно подать за 14 дней до поединка, что делает юридически невозможной подачу заявки вовремя.
Поэтому мы выступаем с предложением рассмотреть и утвердить на заседании Исполкома УАФ изменения в Положение и установить предельный срок подачи заявки в 7 (семь) дней до начала матча», – рассказал генеральный директор «Вереса» Антон Назарук.
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