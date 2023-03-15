16 марта на «Шюкрю Сараджоглу» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Фенербахче» встретится с «Севильей. Старт поединка запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Фенербахче

Клуб ставил перед собой главной задачей возвращение титула - очень уж давно не получается взять титул, как для стамбульского гранда. Под эту цель и звали Жорже Жезуша, заодно приобретя новый ворох статусный новичков. Вот только пока что и на этом месте португалец, возможно, и не разочаровывает полностью, но пока что не оправдывает надежд. Начал с канарейками этот специалист с раннего вылета в квалификации Лиги чемпионов, а на внутренней арене серьезно отстают от соседа и врага, Галатасарай. Так что остается только пытаться реализовать себя через Лигу Европы. Там турки без проблем справились летом в отборе со Словацко и Аустрией, а осенью, на групповом этапе, не проигрывали ни разу ни АЕКу из Ларнаке, киевскому Динамо и Ренну. В итоге стартовали в плей-офф только в 1/8 финала. И, наверное, там же и закончат - в Испании проиграли 0-2.

Севилья

Команда надеется выиграть Лигу Европы. Это у Белой Андалусии получалось ни раз, при самых разных наставниках. Но сейчас это - единственный способ спасти нынешний сезон. Все не заладилось еще с самого старта, и за это расплатился должностью Юлен Лопетеги. Но сменивший его Хорхе Сампаоли спустя пол года работы на Рамон Санчес Писхуан все так же в Примере ведет борьбу за выживание. Тем важнее взять привычный для себя еврокубок, куда в очередной раз испанцы выпали с 3-го места в группе Лиги чемпионов. И без малейших проблем выбили в 1/16 финала ПСВ. Да, в Эйндховене было 0-2, но эти голы были пропущены в концовке и, главное, перед этим дома голландцев разгромили 3-0. Сейчас на своем поле на прошлой неделе выиграли скромнее, но тоже достаточно солидно, забив 2 безответных мяча..

Статистика личных встреч

Стороны играли уже в 1/8 финала, но Лиги чемпионов, в 2008-м году. Тогда они обменялись победами 3-2 на своих полях, а серию пенальти в гостях выиграл Фенербахче.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что у турок есть шансы выиграть напоследок. Но скорее можно ставить на достаточно яркий футбол, беря тотал больше 2,5 голов с коэффициентом - 1,94.