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16.03.2023 19:45 2-й матч. Результат первого матча 0:1 - : -
Ювентус
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Лига Европы
15 марта 2023, 04:09 |
24
0

Фрайбург – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы

Поединок состоится 16 марта в 21:45 по Киеву

15 марта 2023, 04:09 |
24
0
Фрайбург – Ювентус. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта на «Европа-Парк» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Фрайбург» встретится с «Ювентусом». Старт поединка запланирован на 18:45 по киевскому времени.

Фрайбург

Команда очень долго играет под руководством 1 и того же наставника, Кристиана Штрайха. И раньше периодически у него получались неплохие результаты - иначе бы столько не удерживал свой пост. Но особняком стоит пара последних лет. В прошлом сезоне немного не хватило, чтобы взять 4-е место в Бундеслиге, и впервые получилось дойти до финала кубка. Сейчас бразильцы из Брайсгау примерно удерживают на таком же, высоком уровне. Но при этом получалось хорошо проявить себя в рамках Лиги Европы. Выиграв все 4 первых поединка в группе, немцы де-факто досрочно все решили. И даже после этого не проигрывали, сыграв вничью с Олимпиакосом и Карабахом. В итоге плей-офф начался только в прошлый четверг - там все же уступили, но минимально.

Ювентус

Клуб бы не смог претендовать на Скудетто - уж очень хорош сейчас Наполи. Но уж точно шел на 2-3 место - все перечеркнул 15-очковый штраф. И то, есть впечатление, что Аллегри и его подопечные не сдаются, и еще попытаются забраться в квартет лидеров даже в таких условиях. Тем не менее, интересна и Лига Европы, причем Массимилиано прямо сказал, что рассматривает ее не только как шанс наконец-то выиграть трофей, но и как лазейку в Лигу Чемпионов. Правда, начали там только с ничьей дома, позволив скромному Нанту в Турине отыграться на 1-1. Но во Франции покуражился Ди Мария, оформив хет-трик в ворота канареек. С немцами тоже начинали на своем поле, уже успешнее. И снова отметился Анхель.

Статистика личных встреч

9-го марта стороны впервые сыграли между собой.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество итальянцам и на выезде. Но для них главное - результат, так что вряд ли Ювентус активно пойдет в атаку - тем более что сейчас у подопечных Аллегри хорошо получается играть в обороне. Ставим на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом - 1,65.

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Источник Sport.ua
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