Сержиу КОНСЕЙСАУ: «К сожалению, мы не прошли, но заслужили это»

Главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал ничейный результат в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против миланского «Интера» (первый матч – 0:1):

«Мы были очень компетентны и превосходны в обеих играх, но сегодня не сделали самого главного – не забили голы. Игроков надо поздравить, они показали отличную игру, и правда в том, что «Интер» выигрывал только в последние 10 минут в первом матче, когда мы остались без игрока (когда Отавио удалили в Милане).

Они всегда говорят о весе истории, зрелости и других факторах. В «Интере», как в историческом клубе, есть игроки, которые привыкли к таким моментам. Мы сделали все, чтобы соответствовать этому, но мы также понимаем, что в определенные моменты и детали это умение выходит на первый план и с игроками, которым удается забить гол от одного момента к другому. Поздравляю мою команду, к сожалению, мы не прошли, несмотря на то, что заслужили это».

Полузащитник «Порту» Марко Груич:

«Это было очень сложно, и я очень разочарован. Во втором тайме мы были лучше, больше владели мячом и имели больше возможностей. Я до сих пор не могу поверить, что мяч не попал в цель. Болельщики были потрясающими, и было приятно видеть, что они поняли, что мы выложились на полную. Мы очень хотели выиграть игру. Атмосфера на стадионе была впечатляющей, и сейчас мы очень разочарованы».