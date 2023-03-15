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Лига чемпионов
15 марта 2023, 01:30 | Обновлено 15 марта 2023, 01:48
372
3

Безоговорочные 10 из 10! Назван лучший игрок матча ЛЧ Ман Сити – РБ Лейпциг

Эрлинг Холанд оформил пента-трик в ворота немецкой команды

15 марта 2023, 01:30 | Обновлено 15 марта 2023, 01:48
372
3
Безоговорочные 10 из 10! Назван лучший игрок матча ЛЧ Ман Сити – РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Игра завершилась разгромной победой «горожан» со счетом 7:0 (первый матч – 1:1).

Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд в этом поединке оформил пента-трик за 57 минут. Однако больше ему забить не удалось – на 63-й минуте наставник английской команды Пеп Гвардиола заменил его на Хулиана Альвареса.

Естественно, Эрлинг стал лучшим игроком матча. Статистический портал WhoScored оценил игру Холанда в безоговорочные 10 из 10.

Интересно, что ожидаемые голы Холанда (xG): 2,75. Помимо 5 голов, Эрлинг также сделал 11 точных пасов, один раз сфолил, дважды обвел соперника и все 8 ударов, которые летели голкиперу «РБ Лейпцига», попали в створ ворот.

Еще более удивительно то, что не смотря на 7 пропущенных, лучшим в составе немецкой команды стал вратарь Янис Бласвих – оценка 7.0.

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Манчестер Сити РБ Лейпциг Лига чемпионов Эрлинг Холанд Манчестер Сити - РБ Лейпциг WhoScored лучший игрок
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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antt
Летючим голандцем (все ж таки Холланд) його не назвеш, скоріше голандцем що стоїть на місці, але забиває купу голів. Сорі за голами в АПЛ спостерігати не маю можливості, тому останнє твердження моливо суперечливе
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0
antt
Що зробиш - Гулівер серед футболістів, тому і легко забиває
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0
Voxa Hvedyk
Холанд футбольна машина
Ось за ким майбутнє футболу і золоті мячі
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0
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