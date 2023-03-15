Безоговорочные 10 из 10! Назван лучший игрок матча ЛЧ Ман Сити – РБ Лейпциг
Эрлинг Холанд оформил пента-трик в ворота немецкой команды
Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Игра завершилась разгромной победой «горожан» со счетом 7:0 (первый матч – 1:1).
Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд в этом поединке оформил пента-трик за 57 минут. Однако больше ему забить не удалось – на 63-й минуте наставник английской команды Пеп Гвардиола заменил его на Хулиана Альвареса.
Естественно, Эрлинг стал лучшим игроком матча. Статистический портал WhoScored оценил игру Холанда в безоговорочные 10 из 10.
Интересно, что ожидаемые голы Холанда (xG): 2,75. Помимо 5 голов, Эрлинг также сделал 11 точных пасов, один раз сфолил, дважды обвел соперника и все 8 ударов, которые летели голкиперу «РБ Лейпцига», попали в створ ворот.
Еще более удивительно то, что не смотря на 7 пропущенных, лучшим в составе немецкой команды стал вратарь Янис Бласвих – оценка 7.0.
"I love this competition."#UCL pic.twitter.com/Eoghu0A5tS— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 14, 2023
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