Безоговорочные 10 из 10! Назван лучший игрок матча ЛЧ Ман Сити – РБ Лейпциг

Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг». Игра завершилась разгромной победой «горожан» со счетом 7:0 (первый матч – 1:1).

Звездный норвежский форвард Эрлинг Холанд в этом поединке оформил пента-трик за 57 минут. Однако больше ему забить не удалось – на 63-й минуте наставник английской команды Пеп Гвардиола заменил его на Хулиана Альвареса.

Естественно, Эрлинг стал лучшим игроком матча. Статистический портал WhoScored оценил игру Холанда в безоговорочные 10 из 10.

Интересно, что ожидаемые голы Холанда (xG): 2,75. Помимо 5 голов, Эрлинг также сделал 11 точных пасов, один раз сфолил, дважды обвел соперника и все 8 ударов, которые летели голкиперу «РБ Лейпцига», попали в створ ворот.

Еще более удивительно то, что не смотря на 7 пропущенных, лучшим в составе немецкой команды стал вратарь Янис Бласвих – оценка 7.0.