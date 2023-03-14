Шахтер и Фейеноорд рассудят арбитры из Испании

В четверг, 16 марта, в повторной встрече 1/8 финала Лиги Европы в Роттердаме отношения выяснят местный «Фейеноорд» и «Шахтер» из Донецка.

Главным арбитром игры будет Хесус Хиль Мансано. Помогать ему будут Анхель Невадо Родригес и Икер де Франcиско. Резервный рефери – Хосе Луис Мунуэра. Видеопомощник главного арбитра – Хуан Мартинес. Вся бригада из Испании.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» уже прибыл в Роттердам, где будет готовиться к ответному матчу 1/8 финала ЛЕ с Фейеноордом.

Игра «Фейеноорд» - «Шахтер» состоится в четверг, 16 марта, начало – в 19:45 по Киеву. В первой встрече команды сыграли вничью 1:1.