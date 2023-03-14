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Лига Европы
14 марта 2023, 13:40 | Обновлено 14 марта 2023, 14:00
292
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Шахтер и Фейеноорд рассудят арбитры из Испании

Известна судейская бригада ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

14 марта 2023, 13:40 | Обновлено 14 марта 2023, 14:00
292
0
Шахтер и Фейеноорд рассудят арбитры из Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Хесус Хиль Мансано

В четверг, 16 марта, в повторной встрече 1/8 финала Лиги Европы в Роттердаме отношения выяснят местный «Фейеноорд» и «Шахтер» из Донецка.

Главным арбитром игры будет Хесус Хиль Мансано. Помогать ему будут Анхель Невадо Родригес и Икер де Франcиско. Резервный рефери – Хосе Луис Мунуэра. Видеопомощник главного арбитра – Хуан Мартинес. Вся бригада из Испании.

Ранее сообщалось, что донецкий «Шахтер» уже прибыл в Роттердам, где будет готовиться к ответному матчу 1/8 финала ЛЕ с Фейеноордом.

Игра «Фейеноорд» - «Шахтер» состоится в четверг, 16 марта, начало – в 19:45 по Киеву. В первой встрече команды сыграли вничью 1:1.

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Шахтер Донецк Фейеноорд - Шахтер Фейеноорд Лига Европы
Источник УЕФА
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