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Лига Европы
13 марта 2023, 18:45 | Обновлено 13 марта 2023, 18:46
938
0

Шахтер прибыл в Нидерланды на матч с Фейенордом

Игорь Йовичевич взял с собой 27 игроков

13 марта 2023, 18:45 | Обновлено 13 марта 2023, 18:46
938
0
Шахтер прибыл в Нидерланды на матч с Фейенордом
ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 13 марта, «Шахтер» прилетел в Роттердам на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Фейенорда» (16 марта, первый матч – 1:1).

После матча с «Кривбассом» в Кривом Роге (победа 3:0) «Горняки» автобусом отправились в Кишинев, где после нескольких часов отдыха в отеле чартерным рейсом полетели в Нидерланды.

На матч с «Фейенордом» главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич взял с собой 27 игроков:

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Ярослав Ракицкий

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси

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Шахтер Донецк Фейеноорд - Шахтер Лига Европы
Источник ФК Шахтер Донецк
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