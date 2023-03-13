Шахтер прибыл в Нидерланды на матч с Фейенордом

Сегодня, 13 марта, «Шахтер» прилетел в Роттердам на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против «Фейенорда» (16 марта, первый матч – 1:1).

После матча с «Кривбассом» в Кривом Роге (победа 3:0) «Горняки» автобусом отправились в Кишинев, где после нескольких часов отдыха в отеле чартерным рейсом полетели в Нидерланды.

На матч с «Фейенордом» главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич взял с собой 27 игроков:

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Валерий Бондарь, Георгий Гочолеишвили, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Ярослав Ракицкий

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Иван Петряк

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Кевин Келси