Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллс
В борьбе за трофей остались две теннисистки из квалификации
Состоялись матчи третьего круга на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
К сожалению, в 1/8 финала не смогла пробиться ни одна украинка. Ангелина Калинина проиграла Марии Саккари, Леся Цуренко не вышла на матч против Арины Соболенко.
Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Ига Свёнтек [1] – Эмма Радукану
Сорана Кырстя – Каролин Гарсия [5]
Маркета Вондроушова – Каролина Мухова
Елена Рыбакина [10] – Варвара Грачева [Q]
Нижняя часть сетки
Мария Саккари [7] – Каролина Плишкова [17]
Петра Квитова [15] – Джессика Пегула [3]
Кори Гауфф [6] – Ребекка Петерсон [Q]
Барбора Крейчикова [16] – Арина Соболенко [2]
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В Чехії є професійна свобода, є професійний підхід до справи.
Плюс чехи доволі цілеспрямовані, амбіційні в професійних сферах.
Люблять гроші, заробляти їх якісною працею.
Там тенісні корти (наприклад, грунтові) доступні навіть в маленьких містечках та селах простим сільським дітям та молоді.
Українці занадто сором'язливі та скромні професійно. А це недолік в будь-якому професійному змаганні та конкуренції.
Потрібно бути сміливим, якісним та амбіційним.
Якщо нема можливості вирости в Україні (тут можуть не дати, гнобити) потрібно рухатися в цивілізовані суспільства, де є можливості для професійного зростання та вдосконалення.