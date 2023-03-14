Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллс

Состоялись матчи третьего круга на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

К сожалению, в 1/8 финала не смогла пробиться ни одна украинка. Ангелина Калинина проиграла Марии Саккари, Леся Цуренко не вышла на матч против Арины Соболенко.

Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Эмма Радукану

Сорана Кырстя – Каролин Гарсия [5]

Маркета Вондроушова – Каролина Мухова

Елена Рыбакина [10] – Варвара Грачева [Q]

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [7] – Каролина Плишкова [17]

Петра Квитова [15] – Джессика Пегула [3]

Кори Гауфф [6] – Ребекка Петерсон [Q]

Барбора Крейчикова [16] – Арина Соболенко [2]