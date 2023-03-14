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WTA
14 марта 2023, 10:20 | Обновлено 14 марта 2023, 10:21
869
2

Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллс

В борьбе за трофей остались две теннисистки из квалификации

14 марта 2023, 10:20 | Обновлено 14 марта 2023, 10:21
869
2
Без украинок. Стали известны все участницы 1/8 финала в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Состоялись матчи третьего круга на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

К сожалению, в 1/8 финала не смогла пробиться ни одна украинка. Ангелина Калинина проиграла Марии Саккари, Леся Цуренко не вышла на матч против Арины Соболенко.

Индиан-Уэллс. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свёнтек [1] – Эмма Радукану
Сорана Кырстя – Каролин Гарсия [5]

Маркета Вондроушова – Каролина Мухова
Елена Рыбакина [10] – Варвара Грачева [Q]

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [7] – Каролина Плишкова [17]
Петра Квитова [15] – Джессика Пегула [3]

Кори Гауфф [6] – Ребекка Петерсон [Q]
Барбора Крейчикова [16] – Арина Соболенко [2]

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WTA Индиан-Уэллс Ига Свёнтек Эмма Радукану Сорана Кырстя Каролин Гарсия Маркета Вондроушова Каролина Мухова Елена Рыбакина Варвара Грачева Мария Саккари Каролина Плишкова Петра Квитова Джессика Пегула Кори Гауфф Ребекка Петерсон Барбора Крейчикова Арина Соболенко
Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Чехія домінує.
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Nick.Grabowski
Треба вчитися в чехів та поляків. Вони великі молодці в жіночому тенісі. І це ж триває вже багато-багато років. Ще й нові зірочки заходять в топ-100.    
В Чехії є професійна свобода, є професійний підхід до справи. 
Плюс чехи доволі цілеспрямовані, амбіційні в професійних сферах. 
Люблять гроші, заробляти їх якісною працею. 
Там тенісні корти (наприклад, грунтові) доступні навіть в маленьких містечках та селах простим сільським дітям та молоді.  
Українці занадто сором'язливі та скромні професійно. А це недолік в будь-якому професійному змаганні та конкуренції. 
Потрібно бути сміливим, якісним та амбіційним.  
Якщо нема можливості вирости в Україні (тут можуть не дати, гнобити) потрібно рухатися в цивілізовані суспільства, де є можливості для професійного зростання та вдосконалення. 
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