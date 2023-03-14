Зачехлили Железного. Маррей в Индиан-Уэллсе проиграл Дрейперу

35-летний британский теннисист Энди Маррей (№55 АТР) в 1/16 финала хардового турнира серии АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США) проиграл соотечественнику Джеку Дрейперу (№56 ATP).

21-летний Дрейпер доказал свой перевес над ветераном за 2 часа 2 минуты – 7:6 (8:6), 6:2.

ATР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/16 финала

Джек Дрейпер (Великобритания) – Энди Маррей (Великобритания) – 7:6 (8:6), 6:2

Напомним, Маррей, который является единственным в истории двукратным олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряда, после операции в 2018 году играет с имплантом в бедре и получил прозвище Железный человек.