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  4. WhoScored: Цыганков среди лучших у Жироны в матче с Атлетико
Испания
14 марта 2023, 04:15 |
128
0

WhoScored: Цыганков среди лучших у Жироны в матче с Атлетико

Портал отметил украинца по итогам поединка 25-го тура Ла Лиги

14 марта 2023, 04:15 |
128
0
WhoScored: Цыганков среди лучших у Жироны в матче с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков (справа)

Авторитетный портал WhoScored оценил действия футболистов в поединке 25-го тура чемпионата Испании «Жирона» – «Атлетико», который завершился победой «матрасников» со счетом 1:0.

У хозяев поля обладателями самых высоких оценок стали Виктор Цыганков, Алейш Гарсия и Сантьяго Буэно. Они получили по 6,8 балла.

25-летний Виктор Цыганков отыграл в матче 87 минут и был заменен. За это время он сделал 38 касаний мяча, отдал 20 точных передачи из 27 (74%), в том числе – две ключевые, нанес 1 удар в створ ворот, провел 1 удачную обводку, заработал 1 фол и дважды перехватил мяч.

Лучшим игроком матча «Жирона» – «Атлетико» стал голкипер голкипер гостей Ян Облак – 7,9.

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Жирона Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков Ян Облак
Источник WhoScored
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