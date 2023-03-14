БУЛЕЦА: «Заря можем побороться и за второе место»
Нападающий – о луганской команде и ее перспективах
Форвард Сергей Булеца, который защищает цвета «Зари» на правах аренды у киевского «Динамо», высказался о потенциале луганского коллектива в нынешнем сезоне.
– Как ты считаешь, «Заря» стала сильнее как команда по сравнению с первым кругом?
– Все выводы сделаем в конце второго круга.
– А волевая победа над «Ворсклой» в прошлом туре добавила вам уверенности?
– Конечно. Психологически победа оказывает большое влияние на коллектив.
– Уже через неделю «Зарю» ждет важный поединок с киевским «Динамо». Какие ожидания от этой встречи?
– Мы будем играть с грандом украинского футбола, и очки будут нужны обеим командам. Я ведь не смогу сыграть с динамовцами по условиям арендного соглашения. Будет тяжело, но у нас есть все шансы удачно сыграть.
– Побороться за третье место реально?
– Мы можем побороться и за второе место. Играть еще много, 13 туров. Все шансы удачно выступить у нас есть.
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