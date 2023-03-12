Сергей БУЛЕЦА: «Чуть дали слабину в конце встречи»

Полузащитник луганской «Зари» Сергей Булеца прокомментировал победу над «Львовом» (3:1) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

«Непростая была игра. Связано это еще и с тем, что мы в основном тренируемся на искусственном поле и переход на натуральный газон не был легким. Газон на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского довольно тяжелый. Если бы мы постоянно тренировались на натуральном поле, то было бы легче.

Поединок, с нашей стороны, был хороший. В принципе, мы придерживались того плана на матч, о котором договаривались с тренерским штабом. Заря контролировала ход поединка, единственное, мы чуть дали слабину в конце встречи, выигрывая со счетом 3:0», - сказал Булеца.