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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 12:18 | Обновлено 12 марта 2023, 12:23
312
0

Сергей БУЛЕЦА: «Чуть дали слабину в конце встречи»

Хавбек «Зари» – о победе над «Львовом»

12 марта 2023, 12:18 | Обновлено 12 марта 2023, 12:23
312
0
Сергей БУЛЕЦА: «Чуть дали слабину в конце встречи»
ФК Заря Луганск. Сергей Булеца

Полузащитник луганской «Зари» Сергей Булеца прокомментировал победу над «Львовом» (3:1) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

«Непростая была игра. Связано это еще и с тем, что мы в основном тренируемся на искусственном поле и переход на натуральный газон не был легким. Газон на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского довольно тяжелый. Если бы мы постоянно тренировались на натуральном поле, то было бы легче.

Поединок, с нашей стороны, был хороший. В принципе, мы придерживались того плана на матч, о котором договаривались с тренерским штабом. Заря контролировала ход поединка, единственное, мы чуть дали слабину в конце встречи, выигрывая со счетом 3:0», - сказал Булеца.

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Сергей Булеца Заря Луганск Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
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