Манчестер Сити – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 марта в 22:00 матч плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник, 14 марта, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «РБ Лейпциг».
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Старт поединка запланирован на 21:00 по киевскому времени.
Ман Сити – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
В первой встрече команд, которая состоялась в Германии 22 февраля, сильнейший определен не был – ничья 1:1.
Видеотрансляцию матча «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» проводит видеосервис MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг»
Манчестер Сити – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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