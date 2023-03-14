Во вторник, 14 марта, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «РБ Лейпциг».

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Старт поединка запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Ман Сити – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В первой встрече команд, которая состоялась в Германии 22 февраля, сильнейший определен не был – ничья 1:1.

Видеотрансляцию матча «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» проводит видеосервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг»

Манчестер Сити – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция