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Манчестер Сити
14.03.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:1 - : -
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
14 марта 2023, 02:55 | Обновлено 14 марта 2023, 03:10
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0

Манчестер Сити – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 марта в 22:00 матч плей-офф Лиги чемпионов

14 марта 2023, 02:55 | Обновлено 14 марта 2023, 03:10
6
0
Манчестер Сити – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 14 марта, в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «РБ Лейпциг».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 21:00 по киевскому времени.

Ман Сити – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В первой встрече команд, которая состоялась в Германии 22 февраля, сильнейший определен не был – ничья 1:1.

Видеотрансляцию матча «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг» проводит видеосервис MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «РБ Лейпциг»

Манчестер Сити – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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