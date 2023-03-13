Семь голов. Колос проиграл товарищеский матч команде Сергея Нагорняка

13 марта в Ковалевке Киевской области спарринг провели представитель УПЛ «Колос» и команда Первой лиги «Эпицентр».

Накануне во Львове «Колос» победил «Рух» в матче 17-го тура УПЛ со счетом 1:0. Несмотря на то, что команда еще вчера играла официальный матч в УПЛ, сегодня тренерский штаб Ярослава Вишняка выставил боевой состав на игру против «Эпицентра».

«Эпицентр» задействовал в этой игре всех футболистов, готовых выйти на матч. Не было только Андрея Беженара, который только начал тренироваться, пропустив предварительный этап подготовки, Руслана Буряка (также имел проблемы со здоровьем, но уже тренируется) и еще не поправившегося юного Андрея Павлученко.

Команда Сергея Нагорняка шокировала хозяев поля четырьмя голами в первом тайме. На перерыв команды ушли при счете 1:4. Во втором тайме игра несколько изменилась. «Колос» пытался спасти матч, но моментов было немного. «Эпицентр» также имел шансы увеличить свое преимущество. Ковалевцам удалось еще дважды поразить ворота соперника. Но в итоге счет 3:4 – «Эпицентр» смог одолеть соперника в контрольном поединке.

Товарищеский матч. Ковалевка, 13 марта

Колос (Ковалевка) – Эпицентр (Каменец-Подольский) – 3:4

Голы: Милько, 45 (пен), Мякушко, 51, Попов, 75 – Григоращук, 6, Ляшенко, 17, Черноморец, 20 (автогол), Гирный, 42.

Колос: Маханьков (Фесюн, 46), Черноморец, Новак, Зозуля, Золотов, Милько (кап), Велетень (Криворучко, 64), Ильин, Мякушко, Попов, Лысенко. Главный тренер: Ярослав Вишняк

Эпицентр: Чернобай (Жмурко, 46), Мороз, Григоращук, Жмуйда (В. Кристин, 63), Шевченко (Ничипоренко, 63), С. Кристин (Пучковский, 73), Чепелюк (игрок на просмотре, 63), Миронюк (Глущук , 54), Ляшенко, Стень (Барбоса, 63), Гирный. Главный тренер: Сергей Нагорняк

Видеозапись матча

Фотогалерея матча