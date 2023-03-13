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Товарищеские матчи
Колос К
13.03.2023 12:00 - : -
Эпицентр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 марта 2023, 06:45 | Обновлено 13 марта 2023, 07:01
54
0

Колос – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 марта в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Ковалевке

13 марта 2023, 06:45 | Обновлено 13 марта 2023, 07:01
54
0
Колос – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос

13 марта в 12:00 украинские команды проведут товарищеский матч.

В Ковалевке встретятся местный «Колос», клуб УПЛ, и «Эпицентр» Каменец-Подольский, команда Первой лиги.

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Колос – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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