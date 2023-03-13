ОФИЦИАЛЬНО. Павелко отстранен от должности президента УАФ на два месяца

Печерский суд Киева принял решение об отстранении президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко от своей должности на срок в два месяца – до 13 мая текущего года.

Постановление подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение 5 дней. Решение об отстранении Павелко было принято судом еще 17 февраля, но после этого УАФ заявила, что решение вступит в силу только если будет отклонена апелляция.

Полный текст решение Печерского суда будет опубликован лишь через неделю – 20 марта в 16:50.