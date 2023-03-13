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Украина. Премьер лига
13 марта 2023, 17:42 |
909
1

ОФИЦИАЛЬНО. Павелко отстранен от должности президента УАФ на два месяца

Отстранение будет действовать до 13 мая

13 марта 2023, 17:42 |
909
1
ОФИЦИАЛЬНО. Павелко отстранен от должности президента УАФ на два месяца
УАФ. Андрей Павелко

Печерский суд Киева принял решение об отстранении президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко от своей должности на срок в два месяца – до 13 мая текущего года.

Постановление подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано в течение 5 дней. Решение об отстранении Павелко было принято судом еще 17 февраля, но после этого УАФ заявила, что решение вступит в силу только если будет отклонена апелляция.

Полный текст решение Печерского суда будет опубликован лишь через неделю – 20 марта в 16:50.

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Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола
Источник FootballHub
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Павло Павленко
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