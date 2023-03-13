Другие новости13 марта 2023, 13:41 | Обновлено 13 марта 2023, 13:54
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Источник: Павелко будет баллотироваться в вице-президента УЕФА
Негласное добро от Александера Чеферина уже получено
13 марта 2023, 13:41 | Обновлено 13 марта 2023, 13:54
1056
10
Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко будет баллотироваться в вице-президенты УЕФА.
Как сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside», глава УЕФА Александер Чеферин уже одобрил кандидатуру Павелко.
Сейчас Андрей Павелко уже начал активно работать за привлечение голосов глав национальных ассоциаций.
Отметим, что ранее официально стало известно о том, что Павелко – кандидат на продление мандата члена исполкома УЕФА.
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