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13 марта 2023, 13:41 | Обновлено 13 марта 2023, 13:54
1056
10

Источник: Павелко будет баллотироваться в вице-президента УЕФА

Негласное добро от Александера Чеферина уже получено

13 марта 2023, 13:41 | Обновлено 13 марта 2023, 13:54
1056
10
Источник: Павелко будет баллотироваться в вице-президента УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Павелко

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко будет баллотироваться в вице-президенты УЕФА.

Как сообщает Telegram-канал «Динамо Киев Inside», глава УЕФА Александер Чеферин уже одобрил кандидатуру Павелко.

Сейчас Андрей Павелко уже начал активно работать за привлечение голосов глав национальных ассоциаций.

Отметим, что ранее официально стало известно о том, что Павелко – кандидат на продление мандата члена исполкома УЕФА.

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Александер Чеферин Андрей Павелко исполком УЕФА вице-президент выборы Украинская ассоциация футбола
Источник Telegram
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Комментарии 10
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Zanregent
Коррупционер от Украины в Европе?
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+8
stalevar1250
Это писец!!!
Как же не хватает смайлика, который бьётся головой об стену! 
Ответить
+5
DK1961
Один коррупционер тянет другого. И НИКТО это остановить не может
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+3
fitnes_sports066
Жесть новость!
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+2
OPP
Суркис любитель рашисткого мира был вице-президентом УЕФА ,и ещё почетный сейчас ,а почему коррупционеру от Порошенко нельзя ?
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-3
Показать Скрыть 5 ответов
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