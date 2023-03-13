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  4. Артем ГАГАРИН: «Очень благодарны Шахтеру за приезд в Кривой Рог»
Украина. Премьер лига
13 марта 2023, 16:00 | Обновлено 13 марта 2023, 16:38
660
6

Артем ГАГАРИН: «Очень благодарны Шахтеру за приезд в Кривой Рог»

Вице-президент «Кривбасса» – о поражении от «горняков»

13 марта 2023, 16:00 | Обновлено 13 марта 2023, 16:38
660
6
Артем ГАГАРИН: «Очень благодарны Шахтеру за приезд в Кривой Рог»
ФК Кривбасс. Артем Гагарин

Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:3) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.

«До первого гола все еще было более-менее. «Шахтер» открыл счет: феноменальный удар, феноменальный гол. Побольше таких голов в исполнении «Шахтера» в еврокубках, и тогда это было бы вообще круто для всех нас. Мы очень благодарны сопернику за то, что он приехал в Кривой Рог.

Сегодня все было действительно по спортивному принципу. «Шахтер» победил «Кривбасс». У них плюс три, учитывая те плюс три, которые мы им заработали в матче с «Днепром-1». Думаю, это неплохой задел для «горняков» на чемпионство», - сказал Гагарин.

Отметим, что у вице-президента «Кривбасса» и главного тренера «Шахтера» произошел конфликт, во время которого Игор Йовичевич послал на**й Артема Гагарина. На пресс-конференции Гагарин задал вопрос тренеру, а тот принес извинения, отметив, что не знал, что Артем Гагарин является вице-президентом клуба.

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Артем Гагарин чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кривбасс - Шахтер
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 6
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Gargantua
интересно что именно Йовичевич с матами требовал у Монзкль в перерыве?
там был эпизод когда Судаков рисовал пенальти. Игроки Кривбаса требовали карточку Судакову, а Монзуль вместо Судакова дала карточку игроку Кривбаса. Правда и пенальти не назначила.
Возможно это вызвало гнев Йовичевича, что не Катя не обеспечила результат в первом тайме?
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+1
Remark
День ржачных новостей Йовечевич послал Артема, а когда узнал что он вице-президент клуба, то сразу извинился. А если бы он был простым агротехником клуба или болельщиком, то извинений не заслужил бы?))) Одних можно посылать, а вторых нельзя и если послал, то будь добр извинись? Вот оно, равноправие, по-шахтерски!
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+1
aleks8-48
А ты ещё в знак благодарности им ниже пояса поцелуй вечный холуй
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0
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Springfield
Когда Гагарина переименуют? Хорошо хоть не п****.
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-4
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