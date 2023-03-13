Артем ГАГАРИН: «Очень благодарны Шахтеру за приезд в Кривой Рог»
Вице-президент «Кривбасса» – о поражении от «горняков»
Вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин прокомментировал поражение от донецкого «Шахтера» (0:3) в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги.
«До первого гола все еще было более-менее. «Шахтер» открыл счет: феноменальный удар, феноменальный гол. Побольше таких голов в исполнении «Шахтера» в еврокубках, и тогда это было бы вообще круто для всех нас. Мы очень благодарны сопернику за то, что он приехал в Кривой Рог.
Сегодня все было действительно по спортивному принципу. «Шахтер» победил «Кривбасс». У них плюс три, учитывая те плюс три, которые мы им заработали в матче с «Днепром-1». Думаю, это неплохой задел для «горняков» на чемпионство», - сказал Гагарин.
Отметим, что у вице-президента «Кривбасса» и главного тренера «Шахтера» произошел конфликт, во время которого Игор Йовичевич послал на**й Артема Гагарина. На пресс-конференции Гагарин задал вопрос тренеру, а тот принес извинения, отметив, что не знал, что Артем Гагарин является вице-президентом клуба.
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там был эпизод когда Судаков рисовал пенальти. Игроки Кривбаса требовали карточку Судакову, а Монзуль вместо Судакова дала карточку игроку Кривбаса. Правда и пенальти не назначила.
Возможно это вызвало гнев Йовичевича, что не Катя не обеспечила результат в первом тайме?