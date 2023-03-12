Игор ИОВИЧЕВИЧ: «Получился очень хороший, рабочий день»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игорь Йовичевич подытожил игру против криворожского «Кривбасса», которую «горняки» выиграли со счетом 3:0, в том числе пообщался с вице-президентом криворожцев Артемом Гагариным.

– У вас хорошая команда, которая со временем будет сражаться за места, позволяющие выступать в еврокубках. Эта команда обладает большим потенциалом, что они продемонстрировали в первой части чемпионата. Это - единственная команда, которая обыграла «Днепр-1», уважение ей. Мы готовились сегодня, сколько могли, с уважением, и респект показали, забив три гола в ворота «Кривбасса».

– Почему Вы говорите, что до Варшавы добираться 20 часов, когда добирание составляет максимум 10 часов?

– Я уважаю ваш вопрос. Но мне жаль, что вы не были с нами и не почувствовали наше путешествие в автобусе. После такого путешествия такого вопроса не было бы. Пусть не 20 часов, но вчерашнее путешествие заняло около 19 часов, потому что много пробок, много задержек, проблем с самолетом, автобусом, границей. Мы были вынуждены готовиться к «Кривбассу» через много теории, через много коммуникации с футболистами, но не было времени для тренировок. Сегодня получилась такая игра... Учитывая, как сыграли конкуренты, получился очень хороший, рабочий день. Поздравляю команду с победой.

– Личный вопрос. Как Вы считаете, нормально ли для тренера вашего уровня посылать на**й вице-президента «Кривбасса» или любого другого работника? Не жать руку - согласен, но посылать на**й - это не достойное поведение для тренера команды, которая представляет страну в еврокубках, говорит на украинском языке... В принципе, можете даже не отвечать.

– Совершенно согласен с Вами. Это были чистые эмоции, я даже не знал, кому что говорю. Вы правы, я прошу прощения, если нанес ущерб вашему авторитету, но поймите меня – мы тоже люди, в некоторых эпизодах эмоциях переполняют. Если так, я прошу у Вас прощения, в будущем такого не будет.

– Извинения принимаются. «Мы все одной смелости» – слоган чемпионата. Мы все равны - и «Шахтер», и «Кривбасс», и «Ингулец», и «Динамо»... Отношение ко всем командам должно быть равным, поэтому я очень прошу относиться ко всем нам с уважением. Мы очень ждали этой игры. у нас на трибуне стоят силуэты наших фанатов. Их там пятнадцать, они погибли за Украину. Мы хотели играть здесь, потому что здесь наши фанаты. Поймите это, вы такой человек. Я хочу, чтобы вы поняли, что это не было подставой или что-то подобное, чтобы вам навредить, чтобы вы приехали сюда. Это футбол, желаю успеха вам с «Фейенордом», мы будем за вас болеть. Спасибо, что приехали.

– Нам евроарена дает такой опыт, что, играя против таких команд, как ваша, мы вынуждены выдавать максимум, это в пользу украинского футбола. Дай Бог, чтобы война закончилась, люди вернулись на трибуны. Сегодняшняя игра была бы гораздо лучше со зрителями... Еще раз прошу прощения, если кого-то обидел, спасибо, – сказал Йовичевич.