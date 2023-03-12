Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игор ИОВИЧЕВИЧ: «Получился очень хороший, рабочий день»
Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 19:24 | Обновлено 12 марта 2023, 19:44
628
0

Игор ИОВИЧЕВИЧ: «Получился очень хороший, рабочий день»

Главный тренер «Шахтера» – о матче с «Кривбассом»

12 марта 2023, 19:24 | Обновлено 12 марта 2023, 19:44
628
0
Игор ИОВИЧЕВИЧ: «Получился очень хороший, рабочий день»
ФК Шахтер

Главный тренер донецкого «Шахтера» Игорь Йовичевич подытожил игру против криворожского «Кривбасса», которую «горняки» выиграли со счетом 3:0, в том числе пообщался с вице-президентом криворожцев Артемом Гагариным.

– У вас хорошая команда, которая со временем будет сражаться за места, позволяющие выступать в еврокубках. Эта команда обладает большим потенциалом, что они продемонстрировали в первой части чемпионата. Это - единственная команда, которая обыграла «Днепр-1», уважение ей. Мы готовились сегодня, сколько могли, с уважением, и респект показали, забив три гола в ворота «Кривбасса».

– Почему Вы говорите, что до Варшавы добираться 20 часов, когда добирание составляет максимум 10 часов?

– Я уважаю ваш вопрос. Но мне жаль, что вы не были с нами и не почувствовали наше путешествие в автобусе. После такого путешествия такого вопроса не было бы. Пусть не 20 часов, но вчерашнее путешествие заняло около 19 часов, потому что много пробок, много задержек, проблем с самолетом, автобусом, границей. Мы были вынуждены готовиться к «Кривбассу» через много теории, через много коммуникации с футболистами, но не было времени для тренировок. Сегодня получилась такая игра... Учитывая, как сыграли конкуренты, получился очень хороший, рабочий день. Поздравляю команду с победой.

– Личный вопрос. Как Вы считаете, нормально ли для тренера вашего уровня посылать на**й вице-президента «Кривбасса» или любого другого работника? Не жать руку - согласен, но посылать на**й - это не достойное поведение для тренера команды, которая представляет страну в еврокубках, говорит на украинском языке... В принципе, можете даже не отвечать.

– Совершенно согласен с Вами. Это были чистые эмоции, я даже не знал, кому что говорю. Вы правы, я прошу прощения, если нанес ущерб вашему авторитету, но поймите меня – мы тоже люди, в некоторых эпизодах эмоциях переполняют. Если так, я прошу у Вас прощения, в будущем такого не будет.

– Извинения принимаются. «Мы все одной смелости» – слоган чемпионата. Мы все равны - и «Шахтер», и «Кривбасс», и «Ингулец», и «Динамо»... Отношение ко всем командам должно быть равным, поэтому я очень прошу относиться ко всем нам с уважением. Мы очень ждали этой игры. у нас на трибуне стоят силуэты наших фанатов. Их там пятнадцать, они погибли за Украину. Мы хотели играть здесь, потому что здесь наши фанаты. Поймите это, вы такой человек. Я хочу, чтобы вы поняли, что это не было подставой или что-то подобное, чтобы вам навредить, чтобы вы приехали сюда. Это футбол, желаю успеха вам с «Фейенордом», мы будем за вас болеть. Спасибо, что приехали.

– Нам евроарена дает такой опыт, что, играя против таких команд, как ваша, мы вынуждены выдавать максимум, это в пользу украинского футбола. Дай Бог, чтобы война закончилась, люди вернулись на трибуны. Сегодняшняя игра была бы гораздо лучше со зрителями... Еще раз прошу прощения, если кого-то обидел, спасибо, – сказал Йовичевич.

По теме:
Дарио СРНА: «Кривбасс в итоге не согласился на перенос игры. Это некрасиво»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Колос не создал ни одного момента из игры»
СВАТОК: «Мы продемонстрировали достойную игру и не заслуживали поражение»
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Кривбасс - Шахтер пресс-конференция Игор Йовичевич
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фатальная ошибка Хайнера. Динамо нанесло поражение Днепру-1
Футбол | 12 марта 2023, 15:00 96
Фатальная ошибка Хайнера. Динамо нанесло поражение Днепру-1
Фатальная ошибка Хайнера. Динамо нанесло поражение Днепру-1

Единственный гол забил Буяльский

Конголезский боксер заявил, что нокаутировал Усика в спарринге
Бокс | 12 марта 2023, 15:15 7
Конголезский боксер заявил, что нокаутировал Усика в спарринге
Конголезский боксер заявил, что нокаутировал Усика в спарринге

Мартин Баколе сомневается, что элитные боксеры не побоятся с ним провести бой

Стали известны лучший игрок и тренер 17-го тура УПЛ
Футбол | 12.03.2023, 18:35
Стали известны лучший игрок и тренер 17-го тура УПЛ
Стали известны лучший игрок и тренер 17-го тура УПЛ
Исенко снова это сделал. Ворскла спаслась от поражения в игре против Вереса
Футбол | 12.03.2023, 15:00
Исенко снова это сделал. Ворскла спаслась от поражения в игре против Вереса
Исенко снова это сделал. Ворскла спаслась от поражения в игре против Вереса
Двалишвили деклассировал бойца рф и закричал: Слава Украине, Слава Грузии!
MMA | 12.03.2023, 05:30
Двалишвили деклассировал бойца рф и закричал: Слава Украине, Слава Грузии!
Двалишвили деклассировал бойца рф и закричал: Слава Украине, Слава Грузии!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, подписывай контракт, уродливый бастард»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик, подписывай контракт, уродливый бастард»
10.03.2023, 22:45 5
Бокс
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
10.03.2023, 21:14 5
Футбол
Агент 017, сравнение с Вернером и Анри. Что думают фаны Челси про Мудрика?
Агент 017, сравнение с Вернером и Анри. Что думают фаны Челси про Мудрика?
12.03.2023, 07:45 2
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Уже тренируюсь, чтобы разбить этого кота со щелью в зубах»
Тайсон ФЬЮРИ: «Уже тренируюсь, чтобы разбить этого кота со щелью в зубах»
11.03.2023, 22:13 15
Бокс
Промоутер: «Помощь для Украины? Что для Фьюри один миллион из 60»
Промоутер: «Помощь для Украины? Что для Фьюри один миллион из 60»
11.03.2023, 20:12 5
Бокс
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
11.03.2023, 09:13 74
Футбол
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
11.03.2023, 07:00 3
Бокс
ВИДЕО. Разочарование дня. Мудрик отпраздновал отмененный гол в стиле Дрогба
ВИДЕО. Разочарование дня. Мудрик отпраздновал отмененный гол в стиле Дрогба
12.03.2023, 05:09 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности