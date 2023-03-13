Три очка Динамо в игре с Днепром-1, победа Шахтера, бенефис Исенко

В центральном поединке тура «Динамо» с минимальным перевесом одолело «Днепр-1». Осечка «днепрян» и параллельная победа «Шахтера» в Кривом Роге определила нового лидера чемпионата: турнирную таблицу возглавили подопечные Йовичевича. В зрелищном матче «Заря» одолела «Львов» и продолжает удерживать третье место. В не менее зрелищном поединке «Верес» и «Ворскла» расписали результативную ничью, а голкипер полтавчан Исенко парировал сразу два пенальти в самом конце игры.

«Скорострел» тура

В игре против «Александрии» «Минай» повел в счете уже на второй минуте матча. Забитым мячом отличился полузащитник Витенчук. Этот мяч закарпатцев стал самым быстрым в их еще непродолжительной истории выступлений в элитном дивизионе. Правда, удержать победу подопечным Шарана не удалось: его бывшая команда отыгралась за шесть минут до конца игры.

Прогресс тура

Вторую подряд победу в весенней части сезона добыл «Ингулец». Следом за динамовским «скальпом» подопечные Ковальца одержали верх над «Металлистом». В составе петровцев дублем отличился Одарюк. Этот успех позволил «Ингульцу» покинуть «лагерь» аутсайдеров и обосноваться в середине таблицы.

Триллер тура

И по содержанию игры, и по накалу центральным матчем тура можно было бы назвать игру между «Вересом» и «Ворсклой». Если бы соперники решали куда более серьезные задачи в сезоне, то так, наверное, и было бы. Но они пока что звезд с небес не хватают. Но их игра – огонь. Особенно концовка.

В первом тайме отличился Сефери. Скорее всего, в моменте передачи от Кравца мяч вышел за линию ворот. Но арбитры нарушения не увидели. Во втором тайме «карма» настигла полтавчан: Кравец отличился автоголом.

Далее хозяева забили второй гол – усилиями Гайдучика. Но под занавес встречи снова отличился Сефери, реализовавший пенальти. Но самое интересное в матче только начиналось…

Пенальти тура

На первой добавленной минуте ко второму тайму арбитр назначает пенальти в ворота «Ворсклы» в игре с «Вересом». Пробивать вызвался Клец, но не сумел переиграть 19-летнего голкипера Исенко: тот парировал мяч в правом углу ворот. Но тут-таки судья назначает второй пенальти – за фол Чеснакова против Шестакова. В этот раз судейский приговор взялся исполнять Вовченко. Семен пробил точно в левый угол, но Исенко и тут среагировал! Однозначно, кипер «Ворсклы» – герой матча.

Матч тура

В Ужгороде встретились «Днепр-1» и «Динамо» – первая и четвертая команды на момент начала встречи. После неудач на рестарте сезона, соперникам нужно было хоть как-то реабилитироваться перед болельщиками.

Игра получилась напряженной, но малоинтересной и «вялотекущей». Было много сумбура и ошибок. Одна из ошибок и предопределила исход матча: бразильский защитник «днепрян» Хайнер вывел на свои ворота Буяльского, который не промазал.

После этой победы «Динамо» остается в игре: команда Луческу в погоне за третьей «Зарей», от которой отстает на один балл. А вот команда Кучера после поражения откатилась на второе место в таблице, пропустив вперед «Шахтер».

Возвращение тура

На 73-й минуте матча «Днепр-1» – «Динамо» на поле появился форвард динамовцев Эрик Рамирес. Он заменил Ваната. Венесуэльский нападающий не играл за «Динамо» с зимы 2021 года. В игре против «днепрян» он имел шанс отличиться, но не использовал выход на «свидание» с голкипером.

Удаление тура

Прямую красную карточку в игре против «Днепра-1» получил полузащитник «Динамо» Буяльский. Причем, что показательно, Виталий схлопотал удаление уже после финального свистка. И после того, как был заменен. Он выбежал на поле, когда его партнеры праздновали победу, и высказал претензии арбитру Кривушкину. Тот, не мешкая, наказал Буяльского красной карточкой.

Очевидно, Буяльский указал арбитру, что тот должен был удалять за намеренно грубый фол Доминго Бланко на нем. Нужно полагать, что выражений хавбек «Динамо» не выбирал, поэтому пропустит следующий матч против «Зари».

Слова тура

После матча против «Днепра-1» главный тренер «Динамо» Мирча Луческу был немногословен. Румынский наставник очень кратко оценил игру, не ответив ни на один вопрос журналистов: «Сегодняшний комментарий будет кратким. Была трудная и хорошая игра, играли две тактически подготовленные команды, каждая из которых хотела победить. Это важная победа для нас. И это единственное, что я хотел сказать сегодня. Всем спасибо».

Двойные стандарты тура

Новоиспеченный спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна после матча с «Кривбассом» выразил мнение, что соперник поступил некрасиво, отказавшись переносить матч во Львов или вообще убрать с этой даты. Мол, у «Шахтера» впереди матч в Лиге Европы и лишние переезды команде сейчас ни к чему.

«Я считаю, что это некрасивое футбольное решение. В сегодняшней ситуации закон должен быть для всех одинаковым, и он называется – помогать друг другу. Я сразу скажу, что в такой ситуации, когда Кривбасс будет играть в еврокубках, мы обязательно пойдем навстречу и перенесем матч. Желаю им удачи и выхода в еврокубки, а там мы уже навстречу пойдем».

Наверное, Срна забыл, как с аналогичной просьбой к «Шахтеру» минувшей осенью обращалось «Динамо», прося перенести игру на один день – с 16-го на 17-е октября. Но «Шахтер» ответил отказом. Двойные стандарты - они такие.

Разгром тура

Победы «Шахтера» в Кривом Рогу, да еще с крупным счетом, ничего не предвещало. Дончане долго добирались на игру с «Кривбассом» после матча Лиги Европы против «Фейеноорда», подопечные Вернидуба после победы над «Колосом» в предыдущем туре явно хотели продолжить победную серию. Поначалу игра хозяевам удавалась: они на протяжении почти часа сдерживали «горняков». Но красивый гол Судакова спутал все карты «Кривбасса». Далее отличился Келси, забивший дебютный гол за донецкую команду, а победную точку поставил Швед.

Футболки тура

«Русни пи**а» - с такой надписью на футболках вышли на игру против «Шахтера» футболисты «Кривбасса». Слова были выведены на наклейке, которая залепила логотип технического спонсора команды Joma, которая не прекратила сотрудничать с рашистскими клубами.

А на разминку команда Юрия Вирта вышла в футболках с силуэтом Героя Украины Александра Мациевского и подписью: «Героям слава!»

Пертурбация тура

Осеннюю часть сезона выиграл «Днепр-1». Как тогда казалось, выиграл с запасом. Однако в весенней части чемпионата команда Кучера выступает очень неудачно. Сначала «днепряне» расписали ничью с «Александрией», затем и вовсе уступили «Динамо». А вот «горняки» в нынешнем году пока что лишь выигрывают. После победы над «Кривбассом» они единолично возглавили чемпионский забег, опережая «Днепр-1» на три очка.

Голы тура

Красивый мяч в ворота «Львова» забил полузащитник «Зари» Булеца. На 70-й минуте Герреро классно вырезал мяч с левого фланга в центр штрафной площади, откуда Булеца слета вколотил его в сетку ворот.

Не менее красиво отличился в игре против «Черноморца» полузащитник «Металлиста-1925» Вачиберадзе. На 19-й минуте встречи Бека получил мяч практически на самом углу штрафной площади, качнул соперника, и по замысловатой дуге отправил мяч под дальнюю штангу ворот. Спасти свою команду у Непогодова шансов не было.

Классический удар в «девятку» удался полузащитнику «Шахтера» Судакову в игре против «Кривбасса». На 58-й минуте встречи Георгий получил мяч на левом фланге атаки, сместился ближе к центру и с линии штрафной зоны сильным ударом смел «паутину» с ближнего верхнего угла ворот Сарнавского.

Символическая сборная тура