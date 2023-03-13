Источник: Днепр-1 получил бан на регистрацию новых футболистов

Футбольный клуб «Днепр-1» получил бан на регистрацию новых футболистов. Запрет распространяется на мужскую и женскую команды.

Причина – невыполнение обязательств перед одним из игроков команды. Конкретных имен не называется.



Как сообщает SportArena, «Днепр-1» работает над решением этого вопроса.

12 марта «Днепр-1» уступил киевскому «Динамо» со счетом 0:1 и потерял первую позицию в УПЛ. Сейчас у команды 36 очков после 16 игр. У лидера чемпионата «Шахтера» 39 пунктов.