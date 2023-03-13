Украина. Премьер лига13 марта 2023, 12:40 |
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Источник: Днепр-1 получил бан на регистрацию новых футболистов
Причиной стало невыполнение обязательств перед одним из игроков команды
13 марта 2023, 12:40 |
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Футбольный клуб «Днепр-1» получил бан на регистрацию новых футболистов. Запрет распространяется на мужскую и женскую команды.
Причина – невыполнение обязательств перед одним из игроков команды. Конкретных имен не называется.
Как сообщает SportArena, «Днепр-1» работает над решением этого вопроса.
12 марта «Днепр-1» уступил киевскому «Динамо» со счетом 0:1 и потерял первую позицию в УПЛ. Сейчас у команды 36 очков после 16 игр. У лидера чемпионата «Шахтера» 39 пунктов.
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