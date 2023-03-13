Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Днепр-1 получил бан на регистрацию новых футболистов
Украина. Премьер лига
13 марта 2023, 12:40 |
1538
0

Источник: Днепр-1 получил бан на регистрацию новых футболистов

Причиной стало невыполнение обязательств перед одним из игроков команды

13 марта 2023, 12:40 |
1538
0
Источник: Днепр-1 получил бан на регистрацию новых футболистов
ФК Днепр-1

Футбольный клуб «Днепр-1» получил бан на регистрацию новых футболистов. Запрет распространяется на мужскую и женскую команды.

Причина – невыполнение обязательств перед одним из игроков команды. Конкретных имен не называется.

Как сообщает SportArena, «Днепр-1» работает над решением этого вопроса.

12 марта «Днепр-1» уступил киевскому «Динамо» со счетом 0:1 и потерял первую позицию в УПЛ. Сейчас у команды 36 очков после 16 игр. У лидера чемпионата «Шахтера» 39 пунктов.

По теме:
Это красная. Лучано Лучи непублично признал ошибку арбитра матча Динамо
НЕЩЕРЕТ: «Нас, динамовцев критикуют всегда, даже когда мы играем хорошо»
Владислав РЫБАК: «На матч против Динамо была двойная мотивация»
Днепр-1 заявка
Источник Sportarena
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Мощная пушка Малиновского со штрафного привела к голу Марселя
Футбол | 13 марта 2023, 01:05 0
ВИДЕО. Мощная пушка Малиновского со штрафного привела к голу Марселя
ВИДЕО. Мощная пушка Малиновского со штрафного привела к голу Марселя

После сэйва вратаря Шансель Мбемба добил мяч в пустые ворота «Страсбурга»

А как же сборная Украины? Коноплянка получил травму в Польше
Футбол | 13 марта 2023, 13:20 1
А как же сборная Украины? Коноплянка получил травму в Польше
А как же сборная Украины? Коноплянка получил травму в Польше

Тренер «Краковии» сообщил о повреждении 33-летнего украинца

ПАЛКИН: «Весь мир поддерживает Украину, а ФИФА нас топит»
Футбол | 13.03.2023, 06:17
ПАЛКИН: «Весь мир поддерживает Украину, а ФИФА нас топит»
ПАЛКИН: «Весь мир поддерживает Украину, а ФИФА нас топит»
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 12.03.2023, 22:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Конголезский боксер заявил, что нокаутировал Усика в спарринге
Бокс | 12.03.2023, 15:15
Конголезский боксер заявил, что нокаутировал Усика в спарринге
Конголезский боксер заявил, что нокаутировал Усика в спарринге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Уже тренируюсь, чтобы разбить этого кота со щелью в зубах»
Тайсон ФЬЮРИ: «Уже тренируюсь, чтобы разбить этого кота со щелью в зубах»
11.03.2023, 22:13 15
Бокс
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
Parimatch: «Более чем 2000 украинцев выталкивают с рынка труда»
11.03.2023, 09:13 75
Футбол
Агент 017, сравнение с Вернером и Анри. Что думают фаны Челси про Мудрика?
Агент 017, сравнение с Вернером и Анри. Что думают фаны Челси про Мудрика?
12.03.2023, 07:45 3
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Нельзя не уважать Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Нельзя не уважать Усика»
11.03.2023, 17:41 5
Бокс
Эдди ХИРН: «Усик сыграл на блефе Фьюри, но 29 апреля боя не будет»
Эдди ХИРН: «Усик сыграл на блефе Фьюри, но 29 апреля боя не будет»
12.03.2023, 18:40 12
Бокс
ВИДЕО. VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, украинец ответил ассистом
ВИДЕО. VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, украинец ответил ассистом
11.03.2023, 18:43 30
Футбол
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мой посыл к ФК Шахтер – не надо ныть»
12.03.2023, 18:28 60
Футбол
Промоутер: «Помощь для Украины? Что для Фьюри один миллион из 60»
Промоутер: «Помощь для Украины? Что для Фьюри один миллион из 60»
11.03.2023, 20:12 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности