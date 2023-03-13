Днепр-1 объяснил, за что получил бан на регистрацию новых футболистов
Украинский клуб не рассчитался с португальским «Морейренсе»
СК «Днепр-1» подтвердил информацию о том, что на него наложен запрет на регистрацию новых футболистов.
В днепровском клубе сообщили, что эти санкции связаны с долгом перед португальским «Морейренсе» по трансферу Фелипе Пиреса.
«Днепр-1» в официальном коммюнике отмечает, что не отказывается от обязательств и готов совершить платеж. Однако, как отмечается в заявлении, «Морейренсе» до сих пор не предоставил весь пакет документов, необходимых для осуществления ВЭД-платежа (в условиях военного положения порядок расчетов во внешнеэкономической сфере претерпел существенные изменения).
Также в «Днепре-1» уверяют, что специалисты клуба совместно с УЕФА, ознакомленным с ситуацией, работают над решением проблемы и находятся на пути к ее решению в ближайшее время.
Напомним, Фелипе Пирес перешел в «Днепр-1» в феврале минувшего года за 1 миллион евро. В настоящий момент 27-летний бразилец на правах аренды выступает за греческий «Волос».
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