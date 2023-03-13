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Украина. Премьер лига
13 марта 2023, 15:15 |
2565
2

Днепр-1 объяснил, за что получил бан на регистрацию новых футболистов

Украинский клуб не рассчитался с португальским «Морейренсе»

13 марта 2023, 15:15 |
2565
2
Днепр-1 объяснил, за что получил бан на регистрацию новых футболистов
scdnipro1.com.ua

СК «Днепр-1» подтвердил информацию о том, что на него наложен запрет на регистрацию новых футболистов.

В днепровском клубе сообщили, что эти санкции связаны с долгом перед португальским «Морейренсе» по трансферу Фелипе Пиреса.

«Днепр-1» в официальном коммюнике отмечает, что не отказывается от обязательств и готов совершить платеж. Однако, как отмечается в заявлении, «Морейренсе» до сих пор не предоставил весь пакет документов, необходимых для осуществления ВЭД-платежа (в условиях военного положения порядок расчетов во внешнеэкономической сфере претерпел существенные изменения).

Также в «Днепре-1» уверяют, что специалисты клуба совместно с УЕФА, ознакомленным с ситуацией, работают над решением проблемы и находятся на пути к ее решению в ближайшее время.

Напомним, Фелипе Пирес перешел в «Днепр-1» в феврале минувшего года за 1 миллион евро. В настоящий момент 27-летний бразилец на правах аренды выступает за греческий «Волос».

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Днепр-1 Морейренсе Фелипе Пирес трансферы УПЛ трансферы УЕФА Украинская ассоциация футбола Волос санкции
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 2
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Милан Милан
Днепр купил кого то год назад за миллион евро??? Нормально Красников там мутит)
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+2
Soler61
Дадут нормальные реквизиты для оплаты и рассчитаться .бан снимут 
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