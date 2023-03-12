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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 18:35 |
1002
0

Стали известны лучший игрок и тренер 17-го тура УПЛ

Награды забрали Владимир Одарюк и Мирча Луческу

12 марта 2023, 18:35 |
1002
0
Стали известны лучший игрок и тренер 17-го тура УПЛ
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Официальный сайт Украинской Премьер-лиги назвал лучшего тренер и игрока 17-го тура чемпионата Украины по футболу.

По итогам голосования экспертов победили полузащитник «Ингульца» Владимир Одарюк (немного опередил Тауляна Сефери из «Ворсклы» и Георгия Судакова из «Шахтера») и тренер «Динамо» Мирча Луческу.

Одарюк в матче «Ингулец» – «Металлист» оформил дубль и принес победу команде из Петрово. Луческу вместе с киевлянами минимально обыграл «Днепр-1».

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Владимир Одарюк Мирча Луческу Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок лучший тренер Ингулец Динамо Киев
Источник УПЛ
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