Украина. Премьер лига12 марта 2023, 18:35 |
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Стали известны лучший игрок и тренер 17-го тура УПЛ
Награды забрали Владимир Одарюк и Мирча Луческу
12 марта 2023, 18:35 |
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Официальный сайт Украинской Премьер-лиги назвал лучшего тренер и игрока 17-го тура чемпионата Украины по футболу.
По итогам голосования экспертов победили полузащитник «Ингульца» Владимир Одарюк (немного опередил Тауляна Сефери из «Ворсклы» и Георгия Судакова из «Шахтера») и тренер «Динамо» Мирча Луческу.
Одарюк в матче «Ингулец» – «Металлист» оформил дубль и принес победу команде из Петрово. Луческу вместе с киевлянами минимально обыграл «Днепр-1».
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