Стали известны лучший игрок и тренер 17-го тура УПЛ

Официальный сайт Украинской Премьер-лиги назвал лучшего тренер и игрока 17-го тура чемпионата Украины по футболу.

По итогам голосования экспертов победили полузащитник «Ингульца» Владимир Одарюк (немного опередил Тауляна Сефери из «Ворсклы» и Георгия Судакова из «Шахтера») и тренер «Динамо» Мирча Луческу.

Одарюк в матче «Ингулец» – «Металлист» оформил дубль и принес победу команде из Петрово. Луческу вместе с киевлянами минимально обыграл «Днепр-1».