РСН ПЗД. Кривбасс сыграл с Шахтером в специальных футболках

ФК «Кривбасс» вышел на матч 17-го тура УПЛ против «Шахтера» в специальных футболках в память об ультрасе украинской команды, отдавших жизнь за Украину в войне против российских оккупантов.

Также «Кривбасс» заклеил значок Joma на форме, а вместо него написал: «Русне п****.

После презентации формы «зенита», «Кривбасс» приостановил действие соглашения с компанией Joma.