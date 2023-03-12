Украина. Премьер лига12 марта 2023, 17:46 | Обновлено 12 марта 2023, 17:59
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РСН ПЗД. Кривбасс сыграл с Шахтером в специальных футболках
Клуб из Кривого Рога сделал это в память о погибших ультрас, а также заклеил значок Joma
12 марта 2023, 17:46 | Обновлено 12 марта 2023, 17:59
3165
2
ФК «Кривбасс» вышел на матч 17-го тура УПЛ против «Шахтера» в специальных футболках в память об ультрасе украинской команды, отдавших жизнь за Украину в войне против российских оккупантов.
Также «Кривбасс» заклеил значок Joma на форме, а вместо него написал: «Русне п****.
После презентации формы «зенита», «Кривбасс» приостановил действие соглашения с компанией Joma.
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