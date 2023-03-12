Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. РСН ПЗД. Кривбасс сыграл с Шахтером в специальных футболках
Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 17:46 | Обновлено 12 марта 2023, 17:59
3165
2

РСН ПЗД. Кривбасс сыграл с Шахтером в специальных футболках

Клуб из Кривого Рога сделал это в память о погибших ультрас, а также заклеил значок Joma

12 марта 2023, 17:46 | Обновлено 12 марта 2023, 17:59
3165
2
РСН ПЗД. Кривбасс сыграл с Шахтером в специальных футболках
ФК Кривбасс

ФК «Кривбасс» вышел на матч 17-го тура УПЛ против «Шахтера» в специальных футболках в память об ультрасе украинской команды, отдавших жизнь за Украину в войне против российских оккупантов.

Также «Кривбасс» заклеил значок Joma на форме, а вместо него написал: «Русне п****.

После презентации формы «зенита», «Кривбасс» приостановил действие соглашения с компанией Joma.

По теме:
Умер экс-голкипер Кривбасса в возрасте 40 лет
Денис ПОПОВ: «Будем бороться за максимальный результат в чемпионате»
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер стал лидером, Динамо – в погоне за Зарей
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига видео голов и обзор Joma
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конголезский боксер заявил, что нокаутировал Усика в спарринге
Бокс | 12 марта 2023, 15:15 7
Конголезский боксер заявил, что нокаутировал Усика в спарринге
Конголезский боксер заявил, что нокаутировал Усика в спарринге

Мартин Баколе сомневается, что элитные боксеры не побоятся с ним провести бой

Манчестер Юнайтед в меньшинстве не смог обыграть Саутгемптон
Футбол | 12 марта 2023, 17:56 0
Манчестер Юнайтед в меньшинстве не смог обыграть Саутгемптон
Манчестер Юнайтед в меньшинстве не смог обыграть Саутгемптон

«Вест Хэм» и «Астон Вилла» также поделили очки

Агент 017, сравнение с Вернером и Анри. Что думают фаны Челси про Мудрика?
Футбол | 12.03.2023, 07:45
Агент 017, сравнение с Вернером и Анри. Что думают фаны Челси про Мудрика?
Агент 017, сравнение с Вернером и Анри. Что думают фаны Челси про Мудрика?
ВИДЕО. Игрок Днепра-1 умышленно сфолил на Буяльском на глазах арбитра
Футбол | 12.03.2023, 15:44
ВИДЕО. Игрок Днепра-1 умышленно сфолил на Буяльском на глазах арбитра
ВИДЕО. Игрок Днепра-1 умышленно сфолил на Буяльском на глазах арбитра
Промоутер: «Помощь для Украины? Что для Фьюри один миллион из 60»
Бокс | 11.03.2023, 20:12
Промоутер: «Помощь для Украины? Что для Фьюри один миллион из 60»
Промоутер: «Помощь для Украины? Что для Фьюри один миллион из 60»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Бензар Євген
Повага, хлопці, за пам'ять героям 🔥
Ответить
+13
Remark
Просто красавцы! И добавить нечего.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Уже тренируюсь, чтобы разбить этого кота со щелью в зубах»
Тайсон ФЬЮРИ: «Уже тренируюсь, чтобы разбить этого кота со щелью в зубах»
11.03.2023, 22:13 14
Бокс
Лестер – Челси – 1:3. Первый ассист Мудрика. Видео голов и обзор матча
Лестер – Челси – 1:3. Первый ассист Мудрика. Видео голов и обзор матча
11.03.2023, 20:01
Футбол
Цуренко предположила, почему Векич не захотела жать ей руку
Цуренко предположила, почему Векич не захотела жать ей руку
11.03.2023, 20:36 9
Теннис
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
ВИДЕО. Усик принял предложение Фьюри о распределении гонорара 70 на 30
10.03.2023, 22:23 9
Бокс
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
11.03.2023, 03:41 1
Футбол
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
10.03.2023, 21:14 5
Футбол
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
Фьюри – Месси в боксе, или вор? Реакция фанов на предстоящий мегабой Усика
11.03.2023, 07:00 3
Бокс
Вышли из кризиса? Челси с Мудриком в составе обыграл Лестер
Вышли из кризиса? Челси с Мудриком в составе обыграл Лестер
11.03.2023, 18:59 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности