Кривбасс требует объяснений от своего спонсора, который одевает клуб из рф

Украинский футбольный клуб «Кривбасс» официально обратился к своем спонсору – компании Joma, которая выпустила новую форму для российского «зенита»:

«Для нас, как и для всего футбольного сообщества Украины, стало неприятным сюрпризом то, что компания Joma была замечена в сотрудничестве с клубом, представляющим страну 404. Ранее уже была похожая ситуация с другим клубом, но тогда представители испанского бренда заверили об отсутствии каких-либо официальных контрактов. Тогда сама экипировка была базовой и закупалась в других странах, но на этот раз ситуация выглядит совсем иначе.

Мы обратились с официальным запросом к представителю компании Joma в Украине и ждем от них четкой позиции и полного выхода компании с рынка страны-агрессора. На период рассмотрения ситуации ФК «Кривбасс» приостанавливает выполнение всех рекламных обязательств, указанных в контракте.

Почему мы не можем полностью отказаться от использования экипировки Joma, как об этом объявили некоторые украинские клубы? Пока это невозможно, и в таких заявлениях больше хайпа и популизма.

Например, приведем вам количество необходимой экипировки для функционирования всех команд клуба и Академии:

– В мужской команде ФК «Кривбасс» по состоянию на март 2023 года используется 53 разновидности экипировки. Футболисты, тренеры и персонал – это более 50 человек, поэтому выходит примерно 3000 единиц на команду.

– В женской команде 49 разновидностей экипировки Joma, составляющей около 2000 единиц.

– Команда «Кривбасс U-19» имеет 30 разновидностей, а это более 1000 единиц.

– Футбольная Академия «Кривбасс» - это 500 детей, у каждого из которых по меньшей мере 10 единиц, а на всех более 5000 единиц экипировки.

Учитывая войну, которая продолжается в нашей стране, существуют проблемы с логистикой, и заказа в таком объеме нужно ждать минимум 5-6 месяцев у любого производителя. Мы даже не говорим об изготовлении и нанесении логотипов, номеров и других знаков на клубную экипировку. Поэтому полностью сменить технического партнера можно не раньше чем через полгода, до старта сезона-2023/24.

Еще раз подчеркиваем: мы ждем в ближайшее время четкую позицию от руководства компании Joma и полный выход с рынка страны-агрессора. В противном случае мы будем вынуждены искать себе нового технического партнера».

Joma является также и официальным спонсором сборной Украины по футболу. УАФ уже отреагировала на ситуацию вокруг Joma и их контракта с рашистами.