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Украина. Премьер лига
04 марта 2023, 04:55 | Обновлено 04 марта 2023, 05:08
187
0

Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?

Как оказалось, клуб зенит спб презентовал новую форму бренда Joma

04 марта 2023, 04:55 | Обновлено 04 марта 2023, 05:08
187
0
Заявление УАФ. Почему спонсор сборной Украины одевает топ-клуб из рашки?
УАФ

Веб-ресурсы УАФ обнародовали официальную позицию УАФ Маркетинг по использованию клубами страны-террориста формы бренда Joma, технического спонсора национальной сборной Украины.

Официальное заявление УАФ Маркетинг

Сегодня стало известно о презентации российским клубом «зенит» новой формы бренда, являющегося техническим спонсором национальной сборной Украины.

В связи с этим УАФ Маркетинг направил в главный офис Joma запрос с просьбой дать объяснение этой ситуации. В частности, имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и в целом к разработке дизайна формы зенит (санкт-Петербург), и как так случилось, что на презентованной форме российской команды красуется логотип Joma? УАФ Маркетинг надеется получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время.

В то же время, напоминаем, что похожая ситуация с использованием формы бренда Joma российскими клубами уже возникала в июле 2022 года. И тогда в ответ на запрос УАФ Маркетинг технический спонсор национальной сборной Украины заявил: «Joma остановила все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами в связи с началом полномасштабной военной агрессии рф против Украины».

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Украинская ассоциация футбола Зенит Санкт-Петербург Joma спонсоры
Источник Украинская ассоциация футбола
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