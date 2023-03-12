Підтримати
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-бек Черноморца стал игроком канадского Форджа
Другие новости
12 марта 2023, 10:35 |
738
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-бек Черноморца стал игроком канадского Форджа

Манджрекар Джеймс спустя 10,5 лет вернулся на родину

12 марта 2023, 10:35 |
738
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-бек Черноморца стал игроком канадского Форджа
Twitter. Манджрекар Джеймс

Бывший центральный защитник «Черноморца» Манджрекар Джеймс, который в начале февраля договорился о расторжении контракта с одесскими клубом, продолжит карьеру в канадской Премьер-лиге.

29-летний Джеймс на правах свободного агента стал игроком «Форджа» из Гамильтона. О сроках трудового соглашения канадский клуб не сообщает.

Манджрекар Джеймс начинал футбольную карьеру в Канаде, но летом 2012 года покинул Северную Америку, после чего в течение 10,5 лет играл в Европе – в клубах из Венгрии, Дании, Греции и Украины.

На счету Джеймса 17 матчей и 2 забитых мяча за национальную сборную Канады.

По теме:
Шахтер имеет предложения по трансферу Педриньо от двух клубов
10 самых успешных трансферов свободных агентов в УПЛ-2022/23
Сан-Паулу хочет подписать экс-вингера Шахтера Виллиана
Манджрекар Джеймс Фордж Гамильтон трансферы Канадская Премьер-лига
Источник ФК Фордж Гамильтон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Фантастический настрой». Тренер Челси доволен Мудриком
Футбол | 11 марта 2023, 20:30 7
«Фантастический настрой». Тренер Челси доволен Мудриком
«Фантастический настрой». Тренер Челси доволен Мудриком

Тренер уверен, что украинец будет прогрессировать

Тайсон ФЬЮРИ: «Уже тренируюсь, чтобы разбить этого кота со щелью в зубах»
Бокс | 11 марта 2023, 22:13 12
Тайсон ФЬЮРИ: «Уже тренируюсь, чтобы разбить этого кота со щелью в зубах»
Тайсон ФЬЮРИ: «Уже тренируюсь, чтобы разбить этого кота со щелью в зубах»

Британец сообщил, что провел брутальный 15-раундовый спарринг

Двалишвили деклассировал бойца рф и закричал: Слава Украине, Слава Грузии!
MMA | 12.03.2023, 05:30
Двалишвили деклассировал бойца рф и закричал: Слава Украине, Слава Грузии!
Двалишвили деклассировал бойца рф и закричал: Слава Украине, Слава Грузии!
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Шахтер
Футбол | 12.03.2023, 06:59
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Шахтер
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Шахтер
ВИДЕО. Серия А. Топовый гол Хвичи в окружении семерых игроков Аталанты
Футбол | 12.03.2023, 04:37
ВИДЕО. Серия А. Топовый гол Хвичи в окружении семерых игроков Аталанты
ВИДЕО. Серия А. Топовый гол Хвичи в окружении семерых игроков Аталанты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, украинец ответил ассистом
ВИДЕО. VAR отменил первый гол Мудрика за Челси, украинец ответил ассистом
11.03.2023, 18:43 29
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Нельзя не уважать Усика»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Нельзя не уважать Усика»
11.03.2023, 17:41 5
Бокс
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
ЗИНЧЕНКО: Партнеры думают, что голосующие за меня не разбираются в футболе
11.03.2023, 03:41 1
Футбол
Месси согласен остаться в ПСЖ при одном условии
Месси согласен остаться в ПСЖ при одном условии
10.03.2023, 12:49 1
Футбол
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
Седьмая победа подряд. Аль-Айн Реброва разрывает соперников в чемпионате
10.03.2023, 21:14 5
Футбол
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
WBA: Усик и Фьюри согласовали бой за титул абсолютного чемпиона мира
11.03.2023, 04:21 33
Бокс
Цуренко предположила, почему Векич не захотела жать ей руку
Цуренко предположила, почему Векич не захотела жать ей руку
11.03.2023, 20:36 7
Теннис
Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
Фьюри поставил Усику ультиматум: «С каждным днем минус 1% от гонорара»
10.03.2023, 17:15 37
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности