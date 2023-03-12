ОФИЦИАЛЬНО. Экс-бек Черноморца стал игроком канадского Форджа

Бывший центральный защитник «Черноморца» Манджрекар Джеймс, который в начале февраля договорился о расторжении контракта с одесскими клубом, продолжит карьеру в канадской Премьер-лиге.

29-летний Джеймс на правах свободного агента стал игроком «Форджа» из Гамильтона. О сроках трудового соглашения канадский клуб не сообщает.

Манджрекар Джеймс начинал футбольную карьеру в Канаде, но летом 2012 года покинул Северную Америку, после чего в течение 10,5 лет играл в Европе – в клубах из Венгрии, Дании, Греции и Украины.

На счету Джеймса 17 матчей и 2 забитых мяча за национальную сборную Канады.