Роман Григорчук: «В принципе команда выглядела неплохо»

Главный тренер украинского футбольного клуба «Черноморец» Роман Григорчук прокомментировал ничейный результат в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу против «Металлиста 1925»:

«Мы принимаем результат таким, какой он есть, для нас он отрицательный, но мы его принимаем, потому что в футболе бывает по-разному.

По игре мы могли рассчитывать и на три очка, но еще раз повторяю, мы принимаем результат как закономерность, здесь ничего не поделаешь. Больше и сказать нечего.

Мы где-то допустили ошибки не чисто в обороне, а при переходе из атаки, поэтому возникли опасные моменты у наших ворот, но в целом команда играла так, что мне не хотелось ничего менять.

В конце, конечно, когда мало времени оставалось, необходима какая-то свежесть. Мы сделали эти замены не потому, что имели к кому-то претензии, совсем нет. В принципе команда выглядела неплохо.

Сегодня мы играли в том стиле, к которому стремимся, не было уж слишком много ярких атак, голевых моментов, но несколько были такие, которые можно назвать, как говорят, из большого футбола, достаточно серьезные атакующие действия».

Поединок 17-го тура УПЛ «Черноморец» – «Металлист 1925» завершился со счетом 1:1.