Италия11 марта 2023, 23:45 | Обновлено 12 марта 2023, 00:24
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Лацио не воспользовался осечкой Интера, не сумев победить Болонью
Встреча завершилась нулевой ничьей
11 марта 2023, 23:45 | Обновлено 12 марта 2023, 00:24
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11 марта состоялся матч 26-го тура Серии А, в котором «Лацио» расписал мировую с «Болоньей» на выезде.
Игра завершилась без забитых мячей, команды нанесли по 2 удара в створ ворот соперников.
Римский клуб не смог воспользоваться вчерашней осечкой «Интера» и остался на третьей позиции в турнирной таблице. «Болонья» – седьмая, отставание от еврокубковой зоны составляет шесть очков.
Чемпионат Италии. 26-й тур
«Болонья» – «Лацио» – 0:0
A good point against a strong opposition 💪❤️💙#BolognLazio #WeAreOne pic.twitter.com/8m4cYnS3H8— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) March 11, 2023
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