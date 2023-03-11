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Чемпионат Италии
Болонья
11.03.2023 21:45 – FT 0 : 0
Лацио
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Италия
11 марта 2023, 23:45 | Обновлено 12 марта 2023, 00:24
45
0

Лацио не воспользовался осечкой Интера, не сумев победить Болонью

Встреча завершилась нулевой ничьей

11 марта 2023, 23:45 | Обновлено 12 марта 2023, 00:24
45
0
Лацио не воспользовался осечкой Интера, не сумев победить Болонью
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта состоялся матч 26-го тура Серии А, в котором «Лацио» расписал мировую с «Болоньей» на выезде.

Игра завершилась без забитых мячей, команды нанесли по 2 удара в створ ворот соперников.

Римский клуб не смог воспользоваться вчерашней осечкой «Интера» и остался на третьей позиции в турнирной таблице. «Болонья» – седьмая, отставание от еврокубковой зоны составляет шесть очков.

Чемпионат Италии. 26-й тур

«Болонья» – «Лацио» – 0:0

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чемпионат Италии по футболу Болонья Болонья - Лацио Лацио Серия A
Источник Sport.ua
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