ФОТО. Салах впервые в карьере не попал в ворота с 11-метровой отметки

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах не реализовал пенальти в матче 27-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:1).

На 69-й минуте встречи 30-летний египтянин пробил мимо ворот с 11-метровой отметки.

Отметим, что это был 21-й пенальти в карьере Салаха и он впервые не попал в створ ворот. Ранее он уже дважды не забивал, но тогда противников выручал вратарь.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет против «Реала» в Мадриде 15 марта. В первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов испанцы победили со счетом 5:2.