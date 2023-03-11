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  4. ФОТО. Салах впервые в карьере не попал в ворота с 11-метровой отметки
Англия
11 марта 2023, 18:30 |
829
1

ФОТО. Салах впервые в карьере не попал в ворота с 11-метровой отметки

Мохамед подвел свою команду в матче против «Борнмута»

11 марта 2023, 18:30 |
829
1
ФОТО. Салах впервые в карьере не попал в ворота с 11-метровой отметки
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах не реализовал пенальти в матче 27-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:1).

На 69-й минуте встречи 30-летний египтянин пробил мимо ворот с 11-метровой отметки.

Отметим, что это был 21-й пенальти в карьере Салаха и он впервые не попал в створ ворот. Ранее он уже дважды не забивал, но тогда противников выручал вратарь.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет против «Реала» в Мадриде 15 марта. В первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов испанцы победили со счетом 5:2.

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Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Борнмут Мохамед Салах Борнмут - Ливерпуль
Источник Squawka
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Комментарии 2
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Springfield
На МЮ выдохся
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0
Fred14
Он как-то странно бил .очень далеко и высоко 
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0
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