Англия11 марта 2023, 18:30 |
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ФОТО. Салах впервые в карьере не попал в ворота с 11-метровой отметки
Мохамед подвел свою команду в матче против «Борнмута»
11 марта 2023, 18:30 |
829
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Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах не реализовал пенальти в матче 27-го тура АПЛ против «Борнмута» (0:1).
На 69-й минуте встречи 30-летний египтянин пробил мимо ворот с 11-метровой отметки.
Отметим, что это был 21-й пенальти в карьере Салаха и он впервые не попал в створ ворот. Ранее он уже дважды не забивал, но тогда противников выручал вратарь.
Следующий матч «Ливерпуль» проведет против «Реала» в Мадриде 15 марта. В первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов испанцы победили со счетом 5:2.
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Комментарии 2
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На МЮ выдохся
Он как-то странно бил .очень далеко и высоко
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